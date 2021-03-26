Час блокировки Суэцкого канала обходится мировой торговле в $400 миллионов 26.03.2021, 11:52

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Фото: Julianne Cona / Instagram

Названа стоимость товаров, которые везут через канал в западном и восточном направлении.

За час блокировки Суэцкого канала, который был перекрыт севшим на мель контейнеровозом Ever Given, мировая торговля теряет 400 миллионов долларов выручки. Такую оценку представила компания Lloyd’s List, передает CNBC.

Стоимость товаров, которые везут в западном направлении, за день составляет более 5 миллиардов долларов, а тех, что везут на восток — более 4,5 миллиардов.

Из-за блокировки канала резко выросли цены на услуги транспортных компаний. Так, стоимость перевозок из Китая в Европу увеличилась в четыре раза, отмечает Bloomberg. Выросли цены и на перевозку нефти, хотя, как отмечает агентство, танкеры не всегда прокладывают маршруты через канал.

Ever Given, следовавший из Малайзии в Нидерланды, сел на мель в условиях песчаной бури 23 марта. Судно уперлось носом в один берег, кормой — в другой. В результате контейнеровоз длиной 400 метров полностью заблокировал движение по каналу.

После того, как попытка вытянуть судно с мели с помощью буксиров не увенчалась успехом, администрация Суэцкого канала приняла решение углубить дно. Сейчас экскаваторы пытаются откопать переднюю часть застрявшего поперек канала корабля. Если в ближайшие сутки ситуация не улучшится, компании, как предполагают эксперты, направят свои суда в обход Африки.

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