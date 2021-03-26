Операция «Шотландия» 1 26.03.2021, 12:07

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Фото: Wikipedia

Британская разведка МИ6 разоблачила планы ГРУ.

Не так давно премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил в парламенте важный документ стратегического характера. Он имеет название «Глобальная Британия в эпоху конкуренции. Комплексный обзор безопасности, обороны, развития и внешней политики», и, по сути, является программным видением политики Соединенного Королевства на мировой арене до 2025 года, с учетом логики развития мировых процессов до 2030 года, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

В указанном документе Россия позиционируется, как главная, прямая и острая угроза для Великобритании, поскольку действует традиционными и гибридными методами против британского общества. Более того, подспудная цель россиян состоит в разрушении коллективного Запада, которому следует объединить свои военные, разведывательные и дипломатические усилия.

Здесь хотелось бы остановиться на двух важных аспектах российской подрывной деятельности против британцев, на которые уже обратили свое пристальное внимание сотрудники МИ6. Оба из них касаются Шотландии, выступающей автономной административно-территориальной частью Соединенного Королевства, где британская разведка разворачивает свои дополнительные силы.

Первый аспект касается военной безопасности Великобритании, которая собирается наращивать свой ядерный арсенал. Именно силы ядерного сдерживания королевства вызывают интерес со стороны российских спецслужб, насыщающих своей агентурой объекты, связанные с силами ядерного сдерживания. Под прицел попала база ВМС Клайд (Фаслейн), что в 80 км от Глазго. Для агентурной разведки ГРУ и СВР активно используют соцсеть Linkedin, разыскивая в ней профайлы потенциальных агентов, которых берут в интенсивную разработку. В круг интереса входят сотрудники наукоемких отраслей, преподаватели университетов, и даже студенты, живущие в окрестностях Глазго. Отобрав мишени, уже на местах профессиональные разведчики, осуществляют вербовки, в т.ч. с использованием «медовых ловушек» и шантажа.

Однако, кроме военных секретов британского ядерного щита, Кремль волнует тема политической стабильности и территориальной целостности Великобритании. Обкатав методы продвижения и поддержки сепаратизма в Молдове, Грузии, Украине, а также в Каталонии российские спецслужбы взялись за тематику шотландского сепаратизма, и это второй ключевой аспект их подрывной работы. Уже почти 10 лет идет тайная и явна поддержка из России Шотландской национальной партии, выдвигающей противоречивые лозунги на счет будущего региона. Здесь Москвой развернута очень серьезная информационная война против Лондона. Во-первых, десятки акаунтов в Twitter, связанные с Кремлем продвигают тезисы в пользу независимости Шотландии. Армия троллей отрабатывает данную тему. Во-вторых, пресловутое «Россотрудничество» создает культурные центры «Русский мир», бросающие вызов западным ценностям, и внедряющим деструктивные идеи. Сотни тысяч фунтов ушло на финансирование Центра российских исследований при Эдинбургском университете, и готовятся испорченные элитарии, подконтрольные России. В-третьих, идет поток пропаганды по линии «информационного агентства» Sputnik, открыто дающего слово для «экспертов», льющих грязь на британское правительство и провоцирующих рост центробежных тенденций.

Операция «Шотландия», не миф, а реальный долгосрочный проект ГРУ и СВР по развалу изнутри важнейшего оппонента путинского режима. Это будет огромным ударом по монолитности Западного блока. Ситуация серьезная, и британцы уже начали ею заниматься на дальних подступах, пока ситуация не вышла из-под контроля, о чем мечтают в Кремле. Давно мечтают, очень давно.

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