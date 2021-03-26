Фотофакт: Турцию засыпало снегом
- 26.03.2021, 12:21
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В Анкаре толщина снежного покрова накануне достигала 30 сантиметров.
Аномальные для конца марта снегопады прошли в центральной и западной части Турции. Метеорологи предупреждают о гололедице и опасности схода лавин.
Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» со ссылкой на генеральное управление метеорологии Турции.
В Анкаре толщина снежного покрова накануне достигала 30 см. Днем снег частично растаял, а после ночных заморозков на дорогах образовалась гололедица. Метеорологи предупредили о возможных осложнениях дорожных условий. Граждан просят не пользоваться собственным автотранспортом без крайней необходимости.
В Стамбуле сегодня облачно, после обеда ожидается дождь и мокрый снег.
Турецкие метеорологи также предупреждают, что в Восточном Причерноморье увеличилась опасность схода лавин.