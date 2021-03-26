Дегустаторы попробовали вино, вернувшееся из космоса 7 26.03.2021, 12:35

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Эксперты пригубили одну из 12 бутылок вина Chateau Petrus Pomerol, которые провели на Международной космической станции более года.

В конце 2019 года французский стартап Space Cargo Unlimited отправил на Международную космическую станцию 12 бутылок вина и образцы виноградной лозы сортов «мерло» и «каберне совиньон» в рамках миссии Vitis Vinum In Spatium Experimentia, которую спонсировали частные инвесторы. В чем цель эксперимента? Не только проверить, будет ли процесс созревания и старения напитка отличаться от земного, но и изучить, как микроорганизмы меняются в условиях искусственных источников стресса, таких как влажность и температура; а также понять, как сделать растения на Земле более устойчивыми к изменениям климата. Ну и, конечно, узнать, будет ли возможность у колонизаторов дальнего космоса как-нибудь за ужином откупорить бутылку красного сухого, пишет Naked sciencе.

Недавно вино с «космической выдержкой» вернулось на Землю. И исследователи из Бордо — знаменитого винодельческого регион на юго-западе Франции — решили его продегустировать. К слову, для чистоты эксперимента аналогичные «контрольные» образцы оставались на Земле. Вино хранили в стеклянных бутылках при температуре плюс 18 градусов, а поскольку алкоголь и стекло на МКС под запретом, сосуды поместили еще и в стальные цилиндры.

Дегустация проходила в Институте исследований вина и винограда. Специальное устройство под давлением деликатно откупоривало бутылки Chateau Petrus Pomero стоимостью в пять тысяч евро. Невесомость никак не испортила напиток: на вкус вино было как лепестки розы, пахло костром и имело жжено-оранжевый оттенок — по сравнению с первоначальным темно-красным цветом, — а некоторые энологи выявили аромат обработанной кожи.

«То вино, что оставалось на Земле, мне показалось более танинным, немного моложе. А у вина, которое побывало в космосе, танины смягчились, раскрылось больше “цветочных” тонов», — сказала сомелье Джейн Энсон. Главный результат: отправленное на МКС вино за 14 месяцев созрело будто бы на три года быстрее, чем то, что хранилось на Земле.

Что касается виноградной лозы, то она не только пережила путешествие в космос, но и росла быстрее, чем контрольные образцы. По прибытии на Землю саженцы подвергли детальному микроскопическому анализу и затем рассадили в теплице. Хотя причину ускоренного роста еще предстоит выяснить, исследователи уверены, что их результаты в будущем помогут виноделам на Земле нарастить производство.

Кристоф Шато из Совета виноделов Бордо поприветствовал эксперимент, но отметил, что потребуется десятилетие или больше, чтобы прийти к практическому применению. «Вина Бордо черпают свою уникальность в истории, но и в нововведениях. И мы никогда не должны прекращать вводить новшества», — добавил он. Следующий этап авторов эксперимента — тщательным образом проанализировать биохимические свойства вина, прибывшего с МКС.

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