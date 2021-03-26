Бывший замминистра связи РФ стал долларовым миллиардером
- 26.03.2021, 12:55
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25 марта он разместил свои акции на американской бирже Nasdaq.
Состояние бывшего замминистра связи России Дениса Свердлова оценивается в 9,8 миллиарда долларов после размещения на бирже ценных бумаг его компании по производству электробусов Arrival. Об этом сообщает Forbes.
Теперь Свердлов может войти в топ-20 богатейших россиян в рейтинге Forbes, обновляемом в реальном времени.
Свердлов основал стартап Arrival в Лондоне в 2015 году. Компания позиционирует себя как производитель электрических грузовиков и автобусов по более низкой цене благодаря использованию относительно недорогих материалов.
25 марта Arrival разместил свои акции на американской бирже Nasdaq. Газета Financial Times назвала это размещение крупнейшим в истории британских стартапов. Стоимость компании оценили в 13,6 миллиарда долларов.
Денис Свердлов занимал должность заместителя министра связи и массовых коммуникаций России в 2012-2013 годах. Как пишет Forbes, Свердлов заработал состояние, продав сотовую компанию Yota в 2012 году.