Украинцы стали больше доверять президенту Зеленскому 3 26.03.2021, 13:02

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Владимир Зеленский

Кто распределились электоральные симпатии в Украине?

Президентский рейтинг Владимира Зеленского немного вырос: на выборах за него готовы проголосовать 24,7% украинцев. В начале марта этот показатель составлял 22,5%, сообщает «Новое время».

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы Рейтинг.

За пятого президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 13,9% опрошенных, за лидера ОПЗЖ Юрия Бойко — 12,6%, за главу ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,8%.

Лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко поддерживают 7,7% опрошенных, бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана — 5,2%, спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова — 3,8%, лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко — 3,7%, бывшего нардепа Евгения Мураева — 3,7%, Анатолия Гриценко — 3,3%, экс-премьера Арсения Яценюка — 2,8%, лидера ВО «Свобода» Олега Тягнибока — 1,6%, лидера партии «Голос» Киру Рудык — 0,5%.

Опрос проводился 23−24 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Было опрошено 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

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