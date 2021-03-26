«Уверен, что сейчас именно утро. Не времени дня, а новой Беларуси» 26.03.2021, 13:05

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Степан Латыпов

Защитник мурала на площади Перемен Степан Латыпов не только не теряет оптимизма, но и поддерживает других.

С 15 сентября под стражей содержат минчанина Степана Латыпова, который защищал мурал с изображением «диджеев перемен» на улице Червякова. При задержании Степана избили. Его обвинили в подготовке массовых беспорядков, сообщает «Радыё Свабода».

При обыске в квартире Степана Латыпова, который профессионально занимается лечением деревьев, нашли химические вещества, после чего государственная пропаганда заявила, что он якобы с помощью этих веществ готовился травить милиционеров.

Друзья Степана Латыпова и его соседи с улицы Червякова ведут с ним переписку, а основные сведения о нем выкладывают на страницу #весточкиОтСтепана. Там же волонтеры хранят фотографии некоторых его писем. Вот, что можно узнать из этих постов.

«Володарка — больница в Новинках — снова Володарка»

После возбуждения уголовного дела Степана Латыпова изначально поместили в СИЗО-1 на улице Володарского, причем в корпус, известный плохими условиями. Согласно письму, написанному в ноябре, Степан побывал в так называемом «Шанхае».

«Это корпус с нарами в три этажа, полный тараканов и маргиналов, там я лежал часами, обернув лицо мокрым полотенцем. Перевел меня оттуда врач, который прочитал статью обо мне. Со словами «если тебя ждут такие люди, значит, ты этого достоин». Из плохих новостей — срок содержания под стражей продлили до 15.01», — сообщил тогда Латыпов.

В декабре 2020 года друзья Степана Латыпова получили сведения, что он находится в Новинках, была назначена экспертиза. Оттуда его перевели на «Володарку». Степан это подтвердил, когда в феврале откликнулся на перевод на его счет небольшой суммы денег.

«Администрация тоже это видит, и, пусть и в небольшом размере, но это формирует мнение обо мне как о человеке, которого любят, ждут и ценят», — написал Степан Латыпов человеку, который решил поддержать его деньгами.

Переболел коронавирусом

В январе на «Володарке Степан Латыпов в легкой форме переболел коронавирусом. Об этом сообщили соседи Степана Латыпова с улицы Червякова.

«Сам факт этого никак не поражает, так как в тюрьмах специально создают условия, чтобы попавшие туда заразились», — считают люди, которые переписываются с политзаключенным Латыповым. «Пожелаем Степану скорейшего выздоровления», — написали соседи Латыпова в середине января 2021 года.

Проблемы с перепиской не закончились до сих пор

В конце 2020 года у политзаключенного начались проблемы с перепиской. Вот что сообщал источник #весточкиОтСтепы про Латыпова в прошлом году 29 декабря:

«Степан просит передать, что у него все в порядке, но беда с перепиской. Очень много режет цензура — и в ту, и в другую сторону. За последнюю неделю он отправил 60 писем и открыток. Но, к сожалению, из них доходит лишь малая часть».

В марте адресат снова написал, что переписка с Латыповым искусственно ограничена, так как, по его сведениям, тюремная «цензура с ковидом на больничном», но призвал людей не прекращать усилий и дальше переписываться с политзаключенным.

Адресаты Степана Латыпова сообщают ему, что во дворе его дома регулярно проходят встречи, на которых упоминают о нем, обмениваются новостями из переписки с ним. В одном из писем на волю сам Степан так написал о значении для него этой связи с соседями, которых он уже считает родственниками: «Мне достался источник безграничной силы и терпения — ваша любовь и поддержка».

Что касается уголовного дела против Степана Латыпова, сам он в письмах о нем не упоминает, но соседи знают, что следствие до сих пор не завершено. В переписке попадаются сообщения, что Степана Латыпова посещает адвокат.

Кто такой Степан Латыпов?

В апреле Степану Латыпову исполнится 41 год. По профессии он арборист (древесный врач), а раньше работал промышленным альпинистом. Благодаря редкому занятию Латыпов побывал во многих странах, о чем упоминает в письмах на волю. Вот что пишет Степан в ответ на полученную открытку с видами Куршской кассы:

«Дважды бывал на Куршской косе, часто ходил по дюнам в Уэльсе и Испании, в Португалии не единожды приходилось работать на деревьях с видом на дюны и океан. Это было здорово, спасибо тебе»ю

А еще в одном из писем Степана Латыпова есть такая фраза:

«Уверен, что сейчас именно утро. Не времени дня, а новой Беларуси».

Адрес для корреспонденции:

Латыпову Степану Сергеевичу, СИЗО №1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, д. 2

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