Здравствуй, Вова, товарищ Ким привет передает 26.03.2021, 13:13

3,726

фото: DPA

Не хорошо друзей забывать.

Больше года не заявляли о себе северокорейские ракетчики, и видимо в ГШ ВС КНДР решили, что мир начинает забывать о достижениях воинствующих продолжателей дела чучхе. И вот рано утром 25 марта в Японии, Южной Корее и Пентагоне подтвердили запуск Пхеньяном двух баллистических ракет малой дальности, пролетевших 450 км на высоте не более 100 км, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Снаряды были выпущены из северо-восточной провинции Южный Хамген и упали в Японском море за пределами территориальных вод и исключительной экономической зоны Японии. Хотя после пусков нет какого-либо ущерба, а радиационный фон остается в норме, японский премьер-министр Есихиде Суга выразил резкий протест против бряцания ракетами, охарактеризовав пуски нарушением соответствующих резолюций ООН. КНДР несет угрозу миру и безопасности всего региона, и данная проблема будет обсуждаться в ходе апрельского визита Суги в Вашингтон.

Собственно привет из Северной Кореи совпал с первой пресс-конференцией президента Байдена, который однозначно расценил поведение людей Ким Чен Ына, как вызов, осознавая сигналы о нежелательности проведения совместных военных учений США и Южной Кореи. Похоже, текущий инцидент окажет влияние на выработку финального варианта новой американской политики, касательно денуклеаризации Корейского полуострова и борьбы с ядерной угрозой со стороны коммунистического беспредельщика.

Байден даже назвал вопрос КНДР своим главным приоритетом во внешней политике на текущем этапе, и пообещал соответствующий ответ, сопряженный с некоторой формой дипломатии.

Однако в команде Байдена дали понять о комплексности проблемы: хотя шаг Пхеньяна эмоционален, но красных линий по большому счету они не перешли, хотя на карандаш конечно вопрос уже взят.

Пока в Белом доме более-менее спокойно реагируют на ракетный инцидент, как-то очень начала нервничать Россия. И это совершенно неспроста.

С заявлением разродился Песков, указавший на отсутствие угрозы от баллистических ракет КНДР для России. Однако, продолжил он, в Кремле «мы, безусловно, самым внимательным образом наблюдаем за этими испытаниями». Да, смотреть кремлевцам нужно в оба, и вот почему.

Пхеньян преподнес очень не приятный сюрприз министру иностранных дел РФ Лаврову, который в данное время находился в Сеуле. Буквально проснувшись, Лавров понял насколько недовольный северокорейские собратья сближением россиян и южных корейцев. В Пхеньяне подозревают: не готовит ли Россия им какой-то неприятный сюрприз, и не сольют ли их вообще? Лавров в ходе встреч с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Еном заявил о том, что Москва обзавелась с важным партнером в Азиатско-Тихоокеанском регионе и будет строить 'девять мостов'. Ким Чен Ыну доложили о подготовке визита Путина к его соседям, а это попахивает для него плохо, ведь могут перестать оказывать военную помощь и финансовую подпитку в обмен на торговлю с успешными корейскими чеболями. Как пить дать бросят голодающего северокорейского тоталитарного брата в обмен на дешевые «Самсунги» и «Хюндаи». Но на этот счет, у Кима рецепты имеются.

Из КНДР напомнили потенциальным российским перебежчикам, что ракеты появились в их арсеналах не на пустом месте, а благодаря российской тайной поддержке. Запущенные «неопознанные снаряды» это копии российских ракет «Искандер». Они носят название KN-23 и легко узнаются по низкой траектории полета. Если вдруг Путин начнет забывать из какого он клуба, и какие ракетные и ядерные технологии передал северным корейцам, то они радостно напомнят мировому сообществу, кто помогал ковать ядерный меч «оси зла» против коллективного Запада. Привет, Вова, не хорошо друзей забывать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».