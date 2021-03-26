Закипает5
- 26.03.2021, 13:18
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Внутри практически каждого белоруса просто клокочет нестерпимая ненависть к Лукашенко.
Политическая весна забурлила не на шутку. Внутри практически каждого белоруса просто клокочет нестерпимая ненависть к Лукашенко и его клике, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».
Крышку кипящего политического котла вот-вот сорвет.
Контрреволюционеры совсем «закусили удила».
Ребята, угомонитесь, уже не поможет. Правда-то она суда не боится, да и кулаком правду не убьешь. Так что, господа, не тужьтесь особо, не то надорветесь. Опростоволосились вы в своем злобном запале.