Ученые обнаружили в «Центральной Земле» следы неизвестной цивилизации 26.03.2021, 13:37

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иллюстрационное фото

Возраст находок археологи оценили в более чем три тысячи лет.

В Китае археологам во время раскопок удалось обнаружить следы неизвестной до сих пор цивилизации. Работы проводились специалистами в округе Гуанъюань, входящем в состав провинции Сычуань, пишет lenta.ua.

Раскопки в регионе стартовали еще в 2019 году, с тех пор исследователям удалось найти порядка 500 различных артефактов. Многие из них оказались изготовлены из слоновой кости, золота, нефрита и бронзы. Возраст предметов ученые оценили в более чем 3 тысячи лет. При этом археологам пока так и не удалось связать находки с какой-либо из уже известных цивилизаций, существовавших на территории Китая в тот период истории. Расшифровать не смогли и символы, присутствовавшие на отдельных артефактах. Удивительным для экспертов оказался тот факт, что представители этой культуры тесно контактировали с соседями.

Ученые обращают внимание, что в прошлом регион, где обитал загадочный народ, именовался Чжун Юань, что можно перевести как «Центральная Земля». Именно тут много лет назад зарождались некоторые самые развитые цивилизации, а живущих за пределами территории людей воспринимали как варваров. Исследователи не исключают, что культура просуществовала тысячи лет, но в исторических источниках конкретных упоминаний о ней нет. Это значит, что китайская история может быть еще более сложной, чем считалось прежде.

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