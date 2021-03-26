В России «сдулось» строительство ледоколов «проекта 22220» 2 Александр Коваленко, sprotyv.info

26.03.2021, 13:49

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фото: pro-arctic.ru

В Арктике назревает интересная история.

Как и ожидалось, производство российских ледоколов проекта 22220 продолжает хромать и демонстрировать свою неполноценность. И в данном случае речь уже идет не о многострадальном ледоколе "Арктика", который планировали сдать в 2017-м, но на заводские ходовые испытания смогли выпустить лишь в 2019-м, на которых он успешно поломался и был сдан в эксплуатацию с поломанным электродвигателем на правом гребном валу, а о его собрате – ледоколе "Сибирь".

Дело в том, что Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) из-за возникших в ходе строительства проблем ледокол проекта 22220 «Сибирь» надеется сдать в декабре 2021-го. Напомню, что сроки сдачи ледокола "Сибирь" уже переносились, с 2019-го на 2021-й. Но главное даже не это.

Проблемы со строительством "Сибири" озвучиваются следующие: медленная корректировка рабочей конструкторской документации с учетом ошибок допущенных при строительстве "Арктики"; медленный процесс проводимых электромонтажных работ; задержки по поставкам и монтажу паротурбинных установок.

А теперь самое интересное. Весь этот комплекс проблем я уже слышал год назад и в материале «Российские ледоколы проекта 22220: дефекты отодвигают сроки все дальше за горизонт» отмечал, что ледокол проекта 22220 «Сибирь» не будет сдан в срок – в 2021 году, поскольку возникла проблема в ходе проведения электромонтажных работ. В свою очередь, без выполнения этих работ, загрузка ядерного топлива на ледокол невозможна.

То есть, о том, что "Сибирь" не будет сдана в срок, говорилось еще в прошлом году и проблемы озвучивались те же самые, что и сейчас. Иными словами, несмотря на остроту и известность этих проблем, они ровным счетом не были решены! Фактически, это подтверждает чудовищную деградацию технических и технологических процессов при строительстве ледоколов на российских верфях. Не говоря уже, даже о такой вещи, как культура производства. Но важно другое.

Ледокол "Арктика" на сегодняшний день функционирует в аварийном режиме, с неработающим оборудованием, до сих пор не замененным. То есть, российский аварийный атомный ледокол бороздит воды Арктики, как ни в чем не бывало. Аналогичный корабль, строящийся с возникающими аналогичными проблемами, со временем, но присоединится к "Арктике". И так далее…

Да, мы можем смотреть с легкой иронией и оценивающе, на то, в каких муках Россия возводит свои ледоколы, но проблема в том, что вне зависимости от степени их дефективности и аварийности, она их отправляет в плаванье! По сути, Россия плодит флот потенциальных плавающих "Чернобылей", и в этом главная проблема и угроза.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко, sprotyv.info

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