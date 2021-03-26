Пресс-конференция Байдена показала его отличия от Трампа 1 26.03.2021, 14:01

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Джо Байден

Какая большая разница между двумя американскими лидерами.

Джо Байден ждал дольше, чем любой другой современный президент, чтобы провести свою первую "официальную" пресс-конференцию в роли американского лидера, превратив то, что должно было стать относительно рутинным событием, на громкую сенсацию в СМИ, пишет BBC.

Изменение тона

Какая большая разница между двумя американскими лидерами. Пресс-конференции бывшего президента США Дональда Трампа были похожи на настоящее соревнование, где главнокомандующий пытался доказать свое господство над оппозиционными СМИ.

Выступление Байдена по сравнению с прес-конференциями Трампа, можно назвать "скучным", но в хорошем смысле. Каждый шаг нового президента США был осторожным и взвешенным.

Возможно, пресс-конференция Байдена не была идеальной, но консерваторы установили столь низкий уровень ожиданий, что, как и в президентских дебатах, Байден не оправдал большинство скептических прогнозов.

Перед тем, как начать отвечать на вопросы журналистов, Байден озвучил несколько подготовленных заранее замечаний. Его основное внимание было сосредоточено на "политическом наследии", которое он получил на посту президента, пандемии коронавируса и экономическом кризисе.

Байден сообщил, что до его 100-го дня пребывания в должности медицинские работники распределят 200 млн доз прививок от коронавируса.

Он также напомнил о пакете экономической помощи, который был поддержан Конгрессом - фискальный стимул, что должен способствовать экономическому восстановлению страны после коронакризиса.

"Помощь есть. Надежда уже близко", - сказал он.

Репортеры не тратили времени на вопросы о пандемии или экономике после таких ремарок Байдена. Это продемонстрировало то, что администрация нового президента, по крайней мере по мнению журналистов, сделала хорошую работу, удачно начав свой путь в роли руководства США.

Под давлением миграционного кризиса

Репортеры неоднократно давили на Байдена вопросами об ухудшении ситуации на американо-мексиканской границе, поскольку большое количество мигрантов, включая детей, пытается попасть в США.

Байден не предоставил много информации по этой проблеме, наверное, он хотел, чтобы заголовки в СМИ после пресс-конференции касались других тем. В своем ответе на вопрос о кризисе на границе, Байден обвинил Трампа в сокращении помощи странам Центральной Америки, которая могла бы устранить основные причины гуманитарного кризиса. Мигранты пытаются попасть в США не потому, что он "хороший парень", который впустит их, Байден объяснил всплеск количества мигрантов цикличностью. Среди прочего, Байден пообещал, что если отношение к детям на границе не будет улучшено, он начнет увольнять местных работников.

Интересно, но обычно Байден очень редко вспоминает своего предшественника по имени, но когда его спросили о миграционной политике Трампа, новый президент США раскритиковал его, четко указав на ошибки.

Демократы называли иммиграционную политику Трампа "бессердечной", теперь задача Байдена - исправить ошибки предшественника.

Вопрос инфраструктуры

"Иммиграция, контроль над оружием, избирательное законодательство, изменение климата - все это долгосрочные проблемы", - сказал Байден.

Затем президент добавил, что его следующий приоритет - большие затраты на инфраструктуру.

Это довольно актуальная проблема для США. Администрация Трампа делала множество безуспешных попыток установить новые расходы на крупные проекты общественных работ как способ увеличения рабочих мест и помощи экономике. Однако, решать эту проблему придется команде Байдена. Разница в том, что администрация нового президента больше внимания будет уделять росту расходов на "зеленые" энергетические проекты, а также работу над повышением минимальной заработной платы.

Из всех потенциальных пунктов повестки дня Байдена, инфраструктура, скорее всего, получит часть поддержки и от республиканцев, несмотря на политическую поляризацию.

Афганистан и Китай

Не обошла пресс-конференция и вопросов внешней политики. Байден заявил, что США вряд ли полностью выведут войска из Афганистана до конечного срока 1 мая, но в 2022 году, скорее всего, американских войск там не будет.

"Мы выведем войска из Афганистана. Вопрос в том, когда это произойдет. Ждать осталось недолго", - сказал он.

В отношении Китая, президент пытался "успокоить" активные дискуссии о росте противостояния между странами.

"Я не ищу конфронтации", - сказал он. Но потом добавил, что во время его президентства Китай не будет самой мощной державой в мире. С такой риторикой конфликта трудно избежать.

Переизбрание

Трудно представить себе пресс-конференцию, на которой репортеры не коснулись бы темы новых президентских выборов.

Байдена спросили, не собирается ли он баллотироваться на переизбрание. Новый президент сказал, что намерен баллотироваться на второй срок, сохраняя сотрудничество с вице-президентом Камалой Харрис.

Президент США Джо Байден заявил, что планирует переизбраться в 2024 году. Об этом он сказал на своей первой официальной пресс-конференции с момента его инаугурации.

78-летний Байден - стал самым пожилым человеком, вступившем в должность президента в истории США, и были предположения, что он будет служить только один четырехлетний срок.

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