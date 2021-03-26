Президент Молдовы готовится к роспуску парламента 26.03.2021, 14:08

Мая Санду

Фото: EPA

Встреча с фракциями состоится сегодня.

Президент Молдовы Мая Санду пригласила парламентские фракции на консультации по роспуску парламента после того, как в законодательном органе из-за отсутствия кворума не состоялось голосование за правительство Игоря Гросу.

Об этом сообщает NewsMaker со ссылкой на пресс службу президента Молдовы.

Встреча с фракциями состоится 26 марта.

Перед этим 25 марта депутаты Партии социалистов експрезидента Игоря Додона и их союзники из "Шор" и группы Pentru Moldova ушли из заседания парламента, на котором должны были заслушать программу правительства Игоря Гросу - уже второго кандидата на должность премьера.

Из-за их отсутствия не было кворума, и слушания и заседание не состоялись. Это можно интерпретировать как вторую неудачную попытку сформировать правительство - что открывает возможность для досрочных парламентских выборов.

Напомним, президент Молдовы Мая Санду добивается созыва внеочередных парламентских выборов в стране. Последние несколько месяцев она пытается открыть возможность для роспуска парламента, тогда как Додон и его союзники пытаются помешать ей в этом.

По Конституции Молдовы, президент получает право распустить парламент в двух случаях: в случае невозможности формирования правительства или блокирования в течение трех месяцев принятия законов и если парламент как минимум дважды отклонил предложенный ему состав правительства в 45-дневный срок после внесения соответствующего предложения.

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