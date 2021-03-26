Фотофакт: Песчаные дюны Марса посеребрила морозная седина 26.03.2021, 14:15

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Впечатляющий снимок песчаных марсианских дюн.

NASA представило его в своей традиционной рубрике «Образ дня». Фотографии песчаных дюн астрономы управления показывают довольно часто. Однако на последнем снимке дюны выглядят не совсем привычно. Их словно тонула легкая, переливающаяся седина, пишет «Вокруг света. Украина».

Как пояснили в НАСА, на снимке изображены песчаные дюны, которые оккупировали кратер диаметром 5 километров. Он расположен на большой высоте в северных широтах Красной планеты. Некоторые дюны отделились от других и, похоже, «поднимаются по склонам кратера».

Дюны «гладкие, хаотичные и поразительные», отметили в NASA. Они окрашены в землистые, темные оттенки. С этой мрачноватой гаммой контрастируют серебряные морозные края. Специалисты пояснили, что эффект седых разводов создает сублимированный лед, «сопровождающий сезонную оттепель».

фото: nasa

На нескольких более крутых склонах дюн видны борозды, указывающие на начало формирования оврагов. Они появляются в результате движения песка вниз по склонам кратера. Однако эти овраги не имеют тех особенностей, которыми отличаются овраги в других частях Красной планеты. Например, отчетливо прорезанных каналов и ниш.

Обычно в рубрике «Образ дня» астрономы НАСА делятся лучшими снимками из своей обширной фотоколлекции. Туда входят самые разные эксклюзивные изображения: от снимков инновационных космических технологий – до фотоотчетов о наблюдениях за уникальными объектами Вселенной.

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