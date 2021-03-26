Ловцы блох Telegram-канал «СерпомПо»

26.03.2021, 14:17

1,770

Статисты из Госдумы РФ рисуют декорации, чтобы прикрыть роскошь геленджикского дворца.

В России закипела предвыборная работа, пошла имитация мелочной заботы высшего начальства о народе. Статисты из Госдумы и правительства рисуют декорации, чтобы прикрыть роскошь геленджикского дворца.

«Путин рекомендовал принять закон о защите минимального дохода должников». Это прорыв. Вах! «Минфин РФ внес в правительство проект постановления о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов». Это рывок. Вай!

Отказаться от политики поддержки спроса (по примеру Соединенных Штатов), загнать массу граждан в долги и озаботиться тем, чтобы у должников не списывали минимальный доход. То же с ипотекой – подсадить граждан на костыли господдержки вместо политики, ведущей к росту доходов граждан и самостоятельной покупке жилья с кредитами по рыночным ставкам. Закачивать в господдержку налоги вместо того, чтобы их снизить, дав возможность частным компаниям и лицам принимать инвестиционные решения.

Державные ловцы блох, засоряющие новостную ленту пропагандистским мусором.

Telegram-канал «СерпомПо»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».