Ловцы блох
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 26.03.2021, 14:17
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Статисты из Госдумы РФ рисуют декорации, чтобы прикрыть роскошь геленджикского дворца.
В России закипела предвыборная работа, пошла имитация мелочной заботы высшего начальства о народе. Статисты из Госдумы и правительства рисуют декорации, чтобы прикрыть роскошь геленджикского дворца.
«Путин рекомендовал принять закон о защите минимального дохода должников». Это прорыв. Вах! «Минфин РФ внес в правительство проект постановления о распространении семейной ипотеки на строительство частных домов». Это рывок. Вай!
Отказаться от политики поддержки спроса (по примеру Соединенных Штатов), загнать массу граждан в долги и озаботиться тем, чтобы у должников не списывали минимальный доход. То же с ипотекой – подсадить граждан на костыли господдержки вместо политики, ведущей к росту доходов граждан и самостоятельной покупке жилья с кредитами по рыночным ставкам. Закачивать в господдержку налоги вместо того, чтобы их снизить, дав возможность частным компаниям и лицам принимать инвестиционные решения.
Державные ловцы блох, засоряющие новостную ленту пропагандистским мусором.
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