На «Гродно Азот» пришло время собирать убытки 1 26.03.2021, 14:18

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Еще одно доказательство несостоятельности «белорусского экономического чуда».

Предприятие «Гродно Азот», которое считается одним из флагманов белорусской химической промышленности, завершило 2020 год с убытком в 85 миллионов рублей ($32,3 млн), пишет «Бусел».

Для сравнение в прошлом году только чистая прибыль производства равнялась 82,6 миллионов рублей ($39,3 млн по курсу 2019). В 2018 году прибыль составила 176,89 миллионов ($82,27 млн по курсу 2018).

По мнению гендиректора Игоря Ляшенко, в первую очередь виновата пандемия коронавируса (наличие которой белорусские власти не признают), а также от «переоценки обязательств, выраженных в валюте».

Не секрет, что многие производства понесли значительные убытки в 2020 году, но продукция «Гродно Азота» — это удобрения и различные моющие средства — то, что было актуально и во время пандемии.

История убыточности «Гродно Азота» может стать очередным доказательством «белорусского экономического чуда», в результате которого разрушают даже те предприятия, чья прибыльность сохранялась в руках не самых грамотных управленцев.

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