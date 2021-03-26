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«Вывод очевиден»: что нужно знать о китайской вакцине от коронавируса CoronaVac

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  • 26.03.2021, 14:33
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«Вывод очевиден»: что нужно знать о китайской вакцине от коронавируса CoronaVac
Фото: dailylviv.com

Обращают на себя внимание несколько показателей.

В Украину приехала первая партия китайской вакцины CoronaVac от компании Sinovac, пишет ведущий научный сотрудник Института физики НАН Украины Семен Есилевский.

За месяц, прошедший с момента обнародования результатов достаточно кривого клинического исследования в Бразилии, никаких новых научных данных об этой вакцине не появилось. Никаких научных публикаций по 3-й фазе исследований как не было, так и нет.

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