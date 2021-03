Что Байден заявил на своей первой пресс-конференции и почему она знаковая 2 26.03.2021, 14:48

3,812

джо байден

Досталось Путину, Трампу и Си Цзиньпину.

«Новое время» рассказывает о главных заявлениях президента США Джо Байдена на первой пресс-конференции.

Что это за пресс-конференция и почему к ней столько внимания

Встреча с журналистами, состоявшаяся 25 марта, стала первой официальной пресс-конференция Джо Байдена за 65 дней его президентства.

Внимание к ней подогревал тот факт, что это самый продолжительный период за последние 100 лет в США, в течение которого новоизбранный президент не проводил полноценную встречу с представителями медиа. В Белом доме объясняли такую задержку тем, что Байден был сконцентрирован на борьбе с пандемией коронавируса внутри страны.

С этой темы президент и начал свое короткое вступительное слово об успехах, которых удалось достичь его администрации за два месяца. Помимо масштабной вакцинации, развернутой в США, он упомянул пакет финансовой помощи американцам и частично открытые школы.

«Меня избрали, чтобы я решал проблемы», — повторил несколько раз Байден в ходе пресс-конференции.

Общение главы Белого дома со СМИ продлилось чуть более часа, за это время вопросы с уточнениями успели задать 10 журналистов. Байден вышел к ним с пачкой заготовленных документов, статистических данных и заметок, а также сам выбирал очередность корреспондентов из составленного заранее списка.

Президенту пришлось несколько раз возвращаться к двум темам — миграционному кризису на мексиканской границе и проблеме законодательных проволочек в Сенате. Именно эти вопросы журналисты повторяли наиболее часто, пытаясь оказать давление на Байдена и добиться от него прямых ответов.

Ни одного вопроса не было задано о пандемии коронавируса, о России (хотя Байден все же коснулся темы РФ, говоря о Китае), об отношениях с Украиной.

200 млн прививок к 100 дням президентства

Во вступительном слове на пресс-конференции Байден напомнил, что обещанный им к 100 дням президентства рубеж в 100 млн сделанных прививок от коронавируса США прошли гораздо раньше намеченного срока. Теперь глава Белого дома заявил, что ставит новую амбициозную цель — 200 млн введенных доз вакцины к его первым 100 дням у власти. (Население США составляет около 330 млн человек, но следует учитывать, что полной вакцинацией считаются две дозы).

«Ни одна другая страна в мире даже близко не подобралась к тому, что мы делаем в сфере вакцинации», — заявил Байден.

Его ожидаемо быстро поправили американские СМИ. CNN напоминает, что хотя в абсолютных цифрах США действительно остаются лидерами «прививочного фронта», 16 стран и территорий в мире уже привили бОльший процент своего населения, чем Америка (среди них Великобритания и Израиль).

Второй срок

Задавая вопрос о втором сроке, один из журналистов напомнил Байдену: в первые месяцы своего президентства Дональд Трамп уже объявил, что в будущем будет баллотироваться еще раз.

Байден поначалу отшутился: «Мой предшественник в этом нуждался… О Господи, мне его не хватает». Однако затем уже более серьезно заявил, что действительно планирует идти на второй президентский срок. «В моих планах — выдвижение [кандидатуры] на переизбрание. Таковы мои ожидания».

Впрочем, когда еще одна журналистка через некоторое время вернулась к этому же вопросу и более предметно спросила Байдена о втором сроке, 78-летний политик заявил, что не может загадывать на четыре года вперед и склонен полагаться на судьбу. «Это всего лишь мои ожидания», — подчеркнул он, хотя и подтвердил, что в таком случае был бы рад вновь выдвинуть Камалу Харрис в вице-президенты.

Уход США из Афганистана

Байдена спросили, может ли он гарантировать вывод американских войск из Афганистана до 1 мая 2021 года. Такая дата зафиксирована в соглашении, которое подписала год назад администрация Трампа с исламским радикальным движением Талибан.

Нынешний президент США признал, что уложиться в этот срок будет крайне проблематично, сославшись на «тактические причины» и необходимость вывести войска «безопасно и эффективно». Байден рассказал, что США продолжают переговоры по этому вопросу с партнерами по НАТО.

«В мои намерения не входит, чтобы [США] оставались там надолго […]. Мы уйдем. Вопрос в том, когда мы уйдем», — отметил американский президент.

В ответ на уточняющий вопрос, означает ли это присутствие войска США в Афганистане и в 2022 году, Байден отверг такую возможность: «Не могу себе представить, чтобы это было так».

Си Цзиньпин и противостояние США с Китаем

Одним из самых интересных на пресс-конференции был пространный ответ Байдена на вопрос о том, как он намерен выстраивать взаимоотношения с Китаем. Президент США заявил, что развернутая Трампом торговая война с Пекином и проблема взаимных пошлин — лишь «малая толика» истинного предмета конкуренции между США и КНР.

Таким предметом он фактически назвал острую глобальную борьбу между демократическими и автократическими режимами.

В нем ни на грамм нет ничего демократического — пусть даже со строчной буквы «д», — но он очень умен

«У Китая есть глобальная цель — стать ведущим государством в мире, самой богатой и могущественной страной на планете. Но при моей власти этого не произойдет, потому что и США будут продолжать расти», — заверил Байден.

Отдельно он остановился на личности лидера КНР Си Цзиньпина. «Я очень хорошо его знаю. Возможно, я провел с ним больше времени [с глазу на глаз], чем любой другой мировой лидер», — напомнил глава Белого дома о своих контактах с китайским политиком на посту вице-президента США.

«В нем ни на грамм нет ничего демократического [дословно doesn’t have a democratic bone in his body] - пусть даже со строчной буквы „д“, — но он очень умен», — охарактеризовал Байден Си Цзиньпина.

Он рассказал, что проговорил с лидером КНР два часа, когда тот позвонил поздравить его с избранием, и изложил Си Цзиньпину свое видение двусторонних отношений.

«Я хочу восстановить наши [международные] союзы, но это не будет против Китая, — заверил Байден, исключив также возможность дополнительных торговых санкций против КНР в ближайшее время. — Но мы должны привлечь Китай к тому, чтобы он действовал по правилам. […] Пока вы и ваша страна будут подрывать права человека, мы и впредь будем непрестанно привлекать к этому внимание всего мира. Он это понял», — пересказал американский президент свой недавний разговор с Си Цзиньпином.

Байден также заверил, что США готовы к напряженной конкуренции с Китаем — в т. ч. в научно-технологической сфере — но будут добиваться такой гонки «по честным, справедливым правилам и эффективным способом».

Россия и Путин

Об отношениях с РФ главу Белого дома не спрашивали отдельно, однако он охарактеризовал Россию и ее лидера, отвечая на вопрос о Китае. Джо Байден упомянул Владимира Путина как одного из столпов автократической части мира — наряду с Си Цзиньпином.

«Он [Си Цзиньпин] - один из тех парней, кто, подобно Путину, полагает, что автократия — это тренд будущего, и что демократия уже не работает во все более сложном мире», — заявил Байден.

На примере РФ он также шире озвучил свою мысль о глобальной схватке «между средствами демократии ХХІ столетия и автократией». Байден напомнил, что в случае России «речь идет уже не о коммунизме, а об автократии, где все главные решения принимает лидер страны».

«Ваши дети или внуки будут защищать докторские диссертации о том, кто победил: автократия или демократия. Потому что на кону именно это, а не просто [торговые отношения с] Китаем. […] Нам придется доказать, что демократия работает», — заявил Байден.

КНДР и ее ракеты

Реагируя на вопрос о недавних запусках ракет в КНДР в нарушение резолюций ООН, Байден заявил, что пристально следит за этим вопросом.

«Ответ последует, если Северная Корея решит пойти на эскалацию и усугубление этой ситуации», — пообещал глава Белого Дома.

Он уточнил, что речь идет и о мерах формальной дипломатии, и о других способах влияния на КНДР.

В день пресс-конференции Байдена, 25 марта, КНДР произвела два пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Этот запуск стал вторым за последнюю неделю. Перед этим тестовые запуски ракет малой дальности в Северной Кореи проводился 21 марта.

Дональд Трамп

Отвечая на вопросы журналистов, Джо Байден несколько раз в своих ремарках дал понять, что считает Дональда Трампа худшим из американских президентов.

Среди прочего, глава Белого дома раскритиковал своего предшественника за такие «исключительные» шаги:

отказ от темы прав человека в переговорах с КНР («Ни один американский президент — кроме одного — не отступал от того, чтобы говорить с Китаем про Гонконг и Тибет. Как только отступаем — начинаем терять свой авторитет в мире»);

договоренность о нереалистичном сроке вывода войск США из Афганистана;

усугубление миграционного кризиса и бесчеловечное обращение с нелегалами (обещая не бросать на произвол и лишения несовершеннолетних мигрантов, Байден заявил, что «этого не делала ни одна администрация США, кроме Трампа»).

Проблема нелегальной миграции и условий в приютах на границе США

В последние недели перед пресс-конференцией Байдена одной из топ-тем американских СМИ стала тема новой волны миграции в США из Мексики и стран Латинской Америки. Из-за резкого роста числа приезжих вновь обострилась проблема условий пребывания таких мигрантов (многие из которых несовершеннолетние) во временных местах содержания на южной границе США.

Главу Белого дома ожидаемо засыпали вопросами об этой проблеме. Журналисты интересовались у Байдена, берет ли он на себя персональную ответственность за нынешние условия пребываний детей мигрантов на границе, озвучивали шокирующие цифры о переполненности приютов и задавали эмоциональные вопросы о том, что думает президент о подобных картинах.

Поначалу президент США в нескольких ответах изложил свое видение проблемы. Он признал, что быстрого ее решения не существует, хотя сейчас власти прикладывают все усилия, чтобы расширить возможности временных приютов и решать каждый случай в отведенные законом 72 часа (в т.ч. находить и проверять родственников приезжих детей в США). Особый акцент Байден сделал на необходимости решать проблему стратегически, чтобы снизить поток мигрантов в США — в том числе добиваться прогресса в самых проблемных странах Южной Америки и вести переговоры с Мексикой о готовности принимать тысячи приезжих, которые высылает обратно США.

«Президент должен быть тем человеком, который задумается, почему люди из Гватемалы, Сальвадора, Гондураса едут к нам — из-за отсутствия пропитания, из-за бандитизма. […] Когда я был вице-президентом, мы многое делали, чтобы изменить ситуацию в таких общинах», — заявил Байден о необходимости увеличить усилия в этом направлении.

«Я отправлю своего сына за десятки тысяч миль, потому что Джо Байден отличный парень, он о нем позаботится»

Кроме того, он привел статистику, согласно которой абсолютное большинство нынешних нелегальных мигрантов (более 70%) — подростки 16−17 лет без сопровождения, отправленные родителями в надежде на то, что власти США не вышлют ребенка.

«Мы будем делать все, чтобы такой человек [условный родитель подростка-нелегала] не сидел и не говорил: я отправлю своего сына за десятки тысяч миль, потому что Джо Байден отличный парень, он о нем позаботится», — заявил президент в ответ на реплики журналистов о том, что его избрали как «морально достойного» человека. Он также назвал всплеск миграции сезонным и отверг предположения о том, что ситуацию спровоцировала отмена Байденом некоторых жестких миграционных правил времен Трампа (в т.ч. практики разделения семей).

Однако после очередного вопроса на тему миграции Байден стал заметно раздражаться. Журналистка ABC News спросила, считает ли он приемлемым заполненность одного из приютов на границе на 1556%. «Вы серьезно? Приемлемо ли это для меня? Да ладно вам!» — эмоционально отреагировал Байден. Он заявил, что именно поэтому в течение недели будут обеспечены новые приемлемые условия для 1 тыс. нелегалов.

А когда журналисты спросили, может ли он гарантировать доступ СМИ в приюты на границе (сейчас эти объекты закрыты для прессы), Байден пообещал обеспечить прозрачность «когда заработает его план». «Я не знаю, как скоро», — признал он.

Разделенный Сенат и проблема филибастера

Еще одной топ-темой пресс-конференции Байдена стала проблема продвижения необходимых Белому дому законопроектов в Сенате, где 50 из 100 мест сейчас принадлежат демократам, а 50 — республиканцам. Решающий голос остается за вице-президентом Камалой Харрис, однако условное республиканское меньшинство теперь прибегает к практике филибастера — тактике намеренного затягивания законопроектов путем их бесконечного обсуждения, процедурных поправок и зацепок.

В связи с этим журналисты задали президенту целую серию вопросов о том, намерен ли он добиваться законодательной отмены самой возможности филибастера, хотя эта традиция давно укоренилась в США.

Байден избежал острых и прямых ответов на эту тему, хотя и признал, что готов к идее реформировать применение тактики филибастера. В противном случае Белому дому будет крайне сложно провести через Сенат многие из обещаний его предвыборной повестки.

Зато, отвечая на эти вопросы, Байден несколько раз повторил, что надеется на здравость республиканцев и особенно — на поддержку своих действий со стороны республиканских избирателей. Он также обратился к представителям этой партии в Сенате: «Мои коллеги-республиканцы должны определиться: хотят ли они работать вместе […] или продолжат разделять страну».

А в конце пресс-конференции президент добавил: «Я готов работать с каждым республиканцем, который хочет помочь решить проблему и улучшить ситуацию».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».