Иран атаковал израильское судно ракетой 1 26.03.2021, 15:04

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Инцидент произошел в Аравийском море.

Израильское грузовое судно пострадало в результате попадания иранской ракеты. Инцидент произошел в Аравийском море, сообщает The Jerusalem Post.

Как сообщается, контейнеровоз, который принадлежит израильскому бизнесмену, направлялся в Танзанию из Индии. Во время плавания между Индией и Оманом в него попала ракета, которая повредила его.

Об инциденте сообщили израильским службам безопасности и владельцам компании. Также известно, что корабль продолжит свой путь в Индию, где будет произведена оценка ущерба.

Между тем, военные изучают это нападение и оценивают возможность того, что иранцы намерены открыть «морской фронт» против Израиля, нанося удары по его гражданским судам.

Месяц назад в Оманском заливе был поврежден взрывом контейнеровоз Helios Ray V. Выяснилось, что судно было атаковано не ракетой, а, судя по всему, иранскими морскими коммандос, которые прикрепили к корпусу корабля магнитные мины.

Напомним, с конца 2019 года Израиль атаковал более десятка иранских грузовых судов и танкеров, доставлявших нефть или оружие в Сирию, сообщала The Wall Street Journal.

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