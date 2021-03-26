Ученые с феноменальной точностью восстановили лицо девочки, жившей 800 тысяч лет назад 2 26.03.2021, 15:21

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Как она выглядела?

Недавний анализ показал, что скелет древнего предка человека, жившего около 800 тысяч лет назад и считавшийся мужчиной с момента его открытия в 1960-х годах, на самом деле женский.

Об этом пишет Daily Mail.

Исследователи использовали современные методы для анализа тканей зубов и обнаружили, что скелет принадлежал девочке в возрасте от 9 до 11 лет.

Скелет является примером Homo antecessor, который считается последним общим предком для Homo sapiens и неандертальцев до разделения двух видов.

Останки были найдены на испанском археологическом участке Гранд-Долина в 1960-х годах, и позже было установлено, что эти люди были убиты и съедены конкурирующим племенем.

Определение пола производилось путем изучения пропорций зубных тканей клыков - размеров эмали и дентина. Они являются диморфными, то есть различаются у мужчин и женщин одного вида.

Девочка из Гран Долины, вероятно, имела рост и пропорции тела, аналогичные современным девушкам ее возраста, хотя, возможно, ее развитие было более ранним.

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