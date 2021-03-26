Заблокированный Суэцкий канал показали из космоса 26.03.2021, 15:59

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Фото: Julianne Cona / Instagram

Фото дня.

Компания Airbus Space опубликовала фото заблокированного Суэцкого канала из космоса. Снимок сделан спутником Pleiades 25 марта.

На фото видно, как сухогрузов Ever Given заблокировал движение по каналу, пишет liga.net.

Фото: Airbus Space

Фото: Airbus Space

Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте с 1869 года, соединяющий Средиземное и Красное моря. Длина – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м. Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Первый прообраз канала был прорыт во втором тысячелетии до н. э.

23 марта 2021 года в Суэцком канале сел на мель Ever Given (владелец судоходной линии – Evergreen), один из крупнейших контейнеровозов мира. Движение по каналу, который является одним из основных торговых путей мира, заблокировано с 25 марта. По состоянию на 26 марта в пробке – более 200 судов.

Компании-операторы перепланируют пути доставки из Азии – в обход Африканского континента. Это на 8000 км удлинит путь.

По оценкам инженеров, сдвинуть судно смогут в лучшем случае через пару недель.

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