C 1 апреля в Беларуси дорожают сигареты

C 1 апреля в Беларуси дорожают сигареты11
- 26.03.2021, 16:24
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Многие марки подорожают сразу на 10 копеек.
Сигареты продолжают дорожать. С 1 апреля повысятся цены на некоторые марки табачных изделий. Новые расценки размещены на сайте МНС.
ОАО «ГТФ «Неман» с 1 апреля повышает цены на сигареты Pall Mall Nano и Pall Mall Nanokings на 5 копеек. Они будут продаваться по 2,65 рубля. Стоимость Pall Mall Nano Amber вырастет на 10 копеек до 2,6 рубля. Pall Mall Demi будут продаваться по 2,55 или 1,6 рубля, а Pall Mall Superslims — по 2,7 рубля.
Kent Nano и Kent Feel дорожают на 10 копеек до 3,7 рубля. Цена Rothmans Blue и Azure увеличивается на 5 копеек до 2,95 рубля, а Rothmans Demi — на 10 копеек до 2,7 рубля. Столько же будут стоить Rothmans of London и Rothmans Click, подорожав на 5-10 копеек.
«Беларусьторг» повышает на 10 копеек стоимость некоторых видов Davidoff. Они будут продаваться по 4,2 рубля, а Davidoff Refine по 3,5 рубля.
Richmond дорожают на 10 копеек до 5,1 или 5,3 рубля, в зависимости от вида. Цена Aroma Rich увеличивается на 10 копеек до 4,35 или 4,6 рубля.
Два вида Kiss будут продаваться по 2,85 рубля, или на 10 копеек дороже, чем сейчас.