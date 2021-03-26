Археологи в Перу нашли храмовую фреску, которой 3200 лет 1 26.03.2021, 16:34

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Фото: Régulo Franco Jordán

На ней изображен бог-паук.

На фреске, обнаруженной на стене древнего храма в 500 км к северу от Лимы, можно увидеть бога-паука с ножом. По словам археологов, зооморфный бог был связан с дождем и плодородием, пишет «Вокруг света. Украина».

Древний мастер написал фреску на стене глинобитного храма охрой, желтой, серой и белой красками.

Храм в районе Ла Либертад (провинция Виру) обнаружили случайно – после того, как местные фермеры едва его не разрушили. С помощью тяжелой техники они пытались расширить плантации авокадо и сахарного тростника. Археологи едва успели спасти находку.

Фото: Régulo Franco Jordán

Эксперты считают, что храм относится к доколумбовой культуре купизника. Она развивалась вдоль северного побережья Перу более 3000 лет назад.

Об этом рассказал археолог Регуло Франко Йордан, который первым взялся изучать древнее строение.

Археолог подчеркнул, что в доколумбовую эпоху паук был чрезвычайно важным животным для коренных народов, которые жили по церемониальному календарю. Вполне вероятно, что между январем и мартом, когда шли дожди, здесь проводили особую церемонию, посвященную воде.

Регуло Франко Йордан назвал храм Томабалито – в честь близлежащего археологического памятника, известного как Эль-Кастильо-де-Томабаль.

Фото: Régulo Franco Jordán

Открытие официально зарегистрировали. Туристы смогут увидеть храм бога-паука, когда будут сняты карантинные ограничения.

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