За что Россию не любят 6 26.03.2021, 16:40

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Яркий пример – отношения с Болгарией.

Неспособность российских властей понимать реальности, извлекать уроки из провалов, корректировать политику, ведет лишь к ухудшению и так непростого положения, в котором оказалась Россия, пишет Telegram-канал «Серпом По».

Яркий пример – отношения с Болгарией.

Начиная с октября 2019 года, Болгария пять раз (!) высылала российских дипломатов. Основания известны: шпионаж, вмешательство во внутренние дела. Последний вопиющий случай хорошо документирован болгарской стороной. Как, впрочем, и предыдущие четыре.

И что же мы в России слышим от нашего МИДа? Официальный представитель Мария Захарова сегодня сказала:

«Не могу не согласиться с тем, что, так как это не отвечает интересам народа Болгарии, скорее всего, за этим стоит стимулирование подобных шагов и действий извне. Потому что коренными, национальными естественными интересами Болгарии подобное объяснить невозможно».

Содержание этого заявления оскорбительно, недопустимо, недостойно, только усугубляет ситуацию.

В нем отрицается суверенитет Болгарии, она представляется марионеткой.

Что отвечает интересам Болгарии или не отвечает ее интересам – дело суверенного решения болгарского народа и выбранного им правительства.

Но никак не представителя чужеземного МИДа. К тому же, из страны, пять раз за полтора года пойманной на шпионаже. Элементарный такт позволил бы даже не касаться этой темы.

Болгария – член Европейского союза и НАТО. Вместе с тем в этой стране сильна симпатия к России.

Понимая эти реалии, российское руководство могло бы во всяком случае действовать умнее – не вмешиваться по разным направлениям во внутренние дела Болгарии, отказаться от изжившей себя советской доктрины «ограниченного суверенитета». От этого было бы больше пользы.

Но, нет. Это не подходит. Надо было поддерживать или же насаждать «русофильские» силы, раскинуть широкую сеть шпионажа, затянуть в нее посольство. И ведь результат плохой – политически ничего не вышло, только ущерб России.

Порок нынешнего российского руководства в том, что оно нередко заменяет политику и дипломатию методами спецопераций и считает, что это и есть реальное, настоящее в отличие от «болтовни». Болгария – последний пример краха такого подхода. Другой известный пример – Украина.

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