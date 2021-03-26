Саша, где миллиард долларов? 8 26.03.2021, 17:03

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Врач объяснил, почему деньги на борьбу с ковидом, о которых заявляет власть, так и не дошли до больниц.

Прошел год с момента, когда Беларусь впервые столкнулась с коронавирусом. Как утверждает человек, называющий себя президентом, на борьбу с эпидемией в нашей стране был потрачен один миллиард долларов. Так ли это? Telegram-канал «Белые халаты» опубликовал воспоминания врача о том, как начиналась беларуская эпопея с ковидом – и его рассуждения о том, куда мог подеваться этот самый миллиард. Далее – монолог медика.

«Особенность Беларуси заключается в том, что абсолютно все события, начиная от дождя и надоев каждой отдельно взятой коровы и заканчивая атомной энергетикой, происходят по воле одного единственного человека («Вы хатели снег, я даў вам снег»). Респираторная вирусная инфекция, как ни старалась, не смогла стать исключением из этой закономерности. Пожалуй, мы прошли все стадии по Кюблер-Росс до принятия этой проблемы, и даже немножечко, как водится, превзошли. Оглянемся назад.

Февраль 2020. Делаем вид, что ничего не происходит – проблемы нет.

Март 2020. Что-то есть, но это не проблема – это психоз. Пытаемся продвинуть продажи продукции МТЗ, рекомендуя лечиться ездой на тракторе.

Апрель 2020. Все больше людей катается на тракторах. Некоторые подключены к «кондиционерам». «Решатель проблем всея Беларуси» запретил умирать, так как проблемы нет. Врач, который заболел, – враг: мало того, что сам не работает, так еще и его лечи.

Май 2020. Никакие границы закрывать не будем, весь мир ошибается (дисклеймер: закрывать и в самом деле не надо – все соседи уже закрылись с другой стороны). Ряд катавшихся на тракторах досрочно-скоропостижно сходят с дистанции, но проблемы по-прежнему нет. Тот, кто умер, – виноват сам. Никто умирать не заставлял.

Июнь 2020. Мы победили проблему, которой не было – и сделали это лучше всех.

Июль 2020. От несуществующей проблемы «решала», согласно его же словам, чуть не помер. Слава китайским докторам!

Август 2020. В этом месяце мало кто вспомнил о COVID. Как-то не до того было. Все были заняты проблемой цифры, после запятой: 80,1 или все-таки 80,9?

Сентябрь 2020. Проблема Шредингера: коронавируса как бы и нет, но больше трех не собираться, адвокатов не пускать, передачи в тюрьмы не носить.

Октябрь 2020. В смысле, опять?!

Ноябрь 2020. Волонтеры хайповали на COVID: «Это все не мы – это все они!»

Декабрь 2020. Больше девяти в сутки умирать «запрэшчэно». И вообще, на проблему, которой не было, мы 800 миллионов баксов положили. Кстати! Хотели закрыть границы? Пожалуйста! Но на выезд. Почему не на въезд? А как въехать, если не выехал?

Январь 2021: Нет! Только не хоккей!

Февраль 2021. Всё мы сделали сами! Вот этими вот руками! Нам никто не помог. Ни один не пожертвовал ни копейки. А тем временем волонтеры, работающие на износ в эпидемию, меценаты, жертвовавшие суммы на нужды загибающейся системы, рестораторы, бесплатно кормившие измотанных врачей, изумленно посмотрели в сторону, откуда раздался сипловатый голос.

Март 2021. Мы потратили на COVID один миллиард долларов.

После этого заявления руки поднимаются: одна – сделать facepalm, вторая – за валидолом. Один. Миллиард. Долларов. Потратили. На COVID. В Беларуси. Государство потратило. Давайте разберёмся, что такое «один миллиард долларов» в пересчете на более конкретные вещи? Это несложно посчитать. Для этого надо знать вводную в виде нескольких простых цифр, которые легко можно найти в официальной статистике здравоохранения:

Количество медицинских работников (всех) на конец 2018 года: 17524 человека.

Средняя начисленная зарплата медработника в той же временной точке и в пересчете на курс доллара, существовавший в то время: 403 доллара (с ФЗСН около 600 долларов США, при этом на руки менее 350, но это уже мелочи).

Количество больничных учреждений: 609 всего по стране, вместе с поликлиниками – 2897 по стране.

Также для этого нужно иметь доступ к Google, где можно найти стоимости некоторых важных в медицине вещей.

Итак, один миллиард долларов — это как минимум один из нижеперечисленных пунктов:

Стоимость годовых закупок медицинских товаров в Беларуси. Всех товаров, лекарств и медтехники. То есть, это весь годовой рынок медицинских товаров страны, по данным Itellix. По всем сегментам – как государственным, так и частным. По всем направлениям – будь то кардиология, онкология или средства для облегчения симптомов геморроя. Миллиарда хватит, еще и останется.

• Заработная плата вместе с налогами и ФСЗН для сотрудников системы здравоохранения. Всех. Без исключения. Почти на восемь лет.

• МРТ-сканнер (новый) в одно учреждение (включая поликлиники) из трех.

• КТ-сканнер (тоже новый) в два учреждения (включая поликлиники) из трех. Либо по два в каждую больницу. В каждую. Даже в районную. Стоимость нового КТ-сканнера – около 600 000 долларов США.

• Это одна маска на два часа работы (как и положено по правилам) на каждого работника здравоохранения (включая санитарок), с запасом на 13 лет. А вы ведь помните, как год назад лица врачей были обмотаны бинтами вместо масок?

• Один миллиард долларов – это 52 с половиной миллиона доз российской вакцины по 19 долларов. Это все население страны поголовно, получившее по 6,5 инъекций (при курсе в две инъекции). К слову, цена вакцины Pfizer в 19,5 долларов дает такие же цифры (курс тоже две инъекции), а Модерны (около 30 долларов) – позволяет каждому белорусу получить по четыре инъекции (курс тоже две инъекции).

• Один миллиард долларов – это 500 хирургических роботов «ДаВинчи». Учитывая 609 больниц в стране – это по роботу почти в каждую больницу, а не только в президентскую.

В завершение следует добавить, что никто и не отрицает, что миллиард долларов был потрачен. Вернее, этот миллиард убыл из госбюджета – только в здравоохранение он так и не прибыл. Тут его, к сожалению, не видели. Наверное, где-то по пути сошел. Нужно в другом месте поискать».

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