Financial Times: Летом Россию ждет новая порция санкций США 26.03.2021, 17:45

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Каким будет удар?

У администрации Джо Байдена есть время до второго июня, чтобы решить, какие финансовые санкции или экспортные ограничения ввести против России. 90-дневный бюрократический отсчет был запущен в начале марта, когда Госсекретарь Энтони Блинкен «определил», что российское применение химического оружия против собственных граждан было нарушением обязательств Москвы по Конвенции о химическом оружии.

Как пишет Financial Times (перевод – unian.net), в течение последних двух недель на рынке наблюдалось «дрожание» российских международных бондов, курса рубля и российских акций. Очевидно, оно было вызвано тем, что трейдеры нервничают из-за потенциальных действий США. Законы о санкциях дают президенту страны большую власть над американским экспортом и тем, как финансовые учреждения покупают и продают активы.

В Вашингтоне образовались две фракции, которые борются за поддержку Байдена в вопросе санкций против российских финансовых активов, ограничение американского импорта или запретов на пересечение границ для некоторых граждан РФ. Сторонники жесткой линии хотят наказать Владимира Путина и его сторонников за использование химического оружия, за вероятную причастность к мощной кибератаки Solar Winds, за вмешательство в американские выборы и заключение оппозиционера Алексея Навального.

Другая фракция в рядах внешнеполитических и финансовых бюрократов соглашаются с этим в целом. Но они встревожены тем, как можно ввести санкции, при этом не оттолкнув союзников и избежав побочных эффектов для экономики и финансовых институтов США.

Наиболее заметной из лагеря сторонников жесткого курса стала Виктория Нуланд, которая должна стать заместителем Госсекретаря по политическим вопросам. Еще в администрации Барака Обамы она требовала наказания для России за атаки против Украины и Грузии. Она сомневается в зависимости от солидарности с ЕС.

Бюрократы, скептически относящиеся к санкциям, указывают на унизительные эпизоды такой политики. В частности, в 2018 году санкции против олигарха Олега Дерипаски и производителя алюминия «Русал», которого он контролирует, привели к перебоям и повышению цен на рынке алюминия. В конце концов, компания смогла выпутаться из ситуации с помощью косметических изменений в пакетах акций «Русала». Санкции против «Северного потока-2» популярные среди политиков в Техасе. Но они сильно ухудшают отношения США с ЕС.

Экономика России переживает стагнацию. Но ее внешние финансовые позиции достаточно сильны, ведь ее валютные резервы достигают 590 миллиардов долларов на фоне общего внешнего долга в 465 миллиардов. Институтам в США уже запретили выходить на первичный рынок российского долга, деноминированного в долларах. Хотя долг в рублях покупать можно. Американские ведомства купили значительные объемы бондов России, выпущенных в долларах и рублях на вторичном рынке. Чиновники США знают, что принудительная дезинвестиция перенесет стоимость из рук американских инвесторов в руки российского государства.

На данном этапе практические проблемы, связанные с определением и реализацией санкций США, решает советник заместителя министра финансов Элизабет Розенберг, а также старший директор совета Национальной безопасности Питер Гаррелл. Похоже, что Розенберг, в частности, ответственен за ответ США на кибератаки Solar Winds, о которой, очевидно, тоже объявят до 2 июня.

Сторонники жесткой позиции в отношении России знают, что не смогут добиться всех санкций, которые они бы хотели видеть за это время. Вместо этого они хотят запустить процесс постепенного усиления давления, который начнется с запрета на пересечение границы для чиновников высокого уровня и олигархов, а также замораживания активов россиян, напрямую причастных ко всем нарушениям. А позже, вероятно, появятся ограничения для институтов США на дальнейшую покупку российских активов.

Публично Байден кажется сторонником жесткой линии. Но он, вполне возможно, будет осторожным во введении финансовых санкций, которые бы выходили за пределы нескольких неприглядных олигархов и чиновников низшей ступени. Одна из его проблем заключается в том, что законы США позволяют очень легко вводить санкции. Однако, отменить их даже после изменения поведения России будет трудно. Это усложняет любые переговоры с Путиным: слишком много кнутов и слишком мало пряников.

Также любая администрация будет стараться сделать так, чтобы Конгресс как можно меньше участвовал в процессе одобрения санкций. А это не простая задача. У активистов, которые хотят более жестких наказаний, всегда будут сенаторы, которые любят телекамеры. Банки и инвесторы могут тоже попытаться повлиять на процесс с помощью пожертвований на избирательные кампании и влиятельных друзей.

Приводят ли санкции к изменению поведения - это тоже неоднозначный вопрос. Меры против властей на Кубе, в КНДР и Иране создали бедность. Но режимы до сих пор у власти. Во всяком случае, лагерь сторонников жесткой линии в отношении России получат хотя бы качество запрета на пересечение границы и замораживание активов, о которых они просят. Но напрямую атаковать Путина никто не будет.

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