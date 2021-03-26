Ватикан вакцинирует 1200 нуждающихся перед Пасхой 26.03.2021, 18:25

Людей привьют тем же препаратом, что и Папу Франциска.

Ватикан хочет привить 1200 человек вакциной против коронавируса в Страстную неделю перед Пасхой.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Vatican News.

Отмечается, что «бедных и маргинализованных людей», которые особенно подвержены опасности заразиться, прививают той же вакциной, которой прививали Папу Франциска и его сотрудников.

Для проведения кампании будут использованы дозы вакцины от производителя Pfizer/BioNTech, закупленные Ватиканом, а также подаренные римской инфекционной больницей Lazzaro Spallanzani.

Прививки будут проводиться в фойе зала Павла VI в Ватикане.

Кампания будет проводиться силами медработников и волонтеров, работающих в амбулатории «Мать Милосердия» вблизи площади Святого Петра, работников ватиканского департамента здравоохранения и гигиены и волонтеров из «Института солидарной медицины» и больницы Lazzaro Spallanzani.

Ватикан начал вакцинацию от коронавируса в середине января.

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