Нужно дожимать 26.03.2021, 19:12

Фото: «Радыё Свабода»

Вернем себе нашу страну.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал письмо читателя:

- Вся эта многочисленная военная техника на улицах оказалась очень вовремя. Потому что некоторые уже предпочли забыться и окунуться в прошлый образ жизни. Кому-то страшно, кто-то устал, кто-то черств душой, кто-то искренне не понимает последствий бездействия. Обилие слабовиков на улицах Минска напомнило всем нам о том, что:

- страна под оккупацией;

- в тюрьмах сидят достойные и лучшие люди страны, которых нужно как можно быстрее освободить;

- в стране сотни политзаключенных;

- страной пытается управлять не человек, который с треском проиграл выборы и удерживает власть силой;

- в стране «не до закона», а точнее, его просто нет;

- судебная система превратилась в репрессивную машину.

Нельзя прятать голову в рутину ежедневных дел и, как ни в чем не бывало, жить - нужно дожимать. Нужно бороться до конца и возвращать в страну закон, если нет желания на собственной шкуре ощутить весь ужас формулировки «не до закона».

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