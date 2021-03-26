Ученые выяснили точные границы затерянного континента 26.03.2021, 19:15

Иллюстрационное фото

Зеландия оторвалась от суперконтинента Гондвана миллионы лет назад.

Новая экспедиция с картографирование океанов определила точные границы Зеландии - «потерянного континента», что ушел под воду около 85 миллионов лет назад. Об этом пишет издание LiveScience (перевод - «Апостроф»).

Ученые считают, что Зеландия оторвалась от суперконтинента Гондвана между 79 млн и 83 млн лет назад. За исключением Новой Зеландии и Новой Каледонии, этот фрагмент континентальной коры сейчас находится на дне океана. Это не единственный кусочек континентальной коры, которая оторвалась от большого континента, но она является самой большой - 4,9 миллиона квадратных километров, что в шесть раз больше, чем следующий по величине континентальный фрагмент - микроконтинент Мадагаскар.

Зеландия согласно гипотезам ученых может иметь статус континента - с 2017 года исследователи работают над картой утраченного континента, что является достаточно тяжелой задачей - 94% его находится под водой.

Ученые из университета Квинсленда в Австралии собрали новые данные о северо-западном крае Зеландии, который находится в Коралловом море в Квинсленде. Исследователи провели 28 дней на борту судна "Фалькор", исследуя на карте 37282 квадратных километров региона.

фото: Arne Hodalic via Getty Images

"Наша экспедиция собрала топографические и магнитные данные морского дна, чтобы лучше понять, как сформировался узкая связь между Тасмановым и Коралловыми морями в регионе Катота - узком коридоре между Австралией и Зеландией", - говорится в заявлении университета.

Территория между Австралийской и Зеландскими плитами очень сложная. Там, вероятно, есть несколько затопленных микроконтинентов, все они когда-то откололись от основных континентальных масс, когда Австралия освободилась от Гондваны (суперконтинента, который включал сегодняшнюю Южную Америку, Африку, Антарктиду, Австралию, Зеландию, Аравию и Индийский субконтинент). Эти фрагменты континентальной коры отличаются от окружающей океанической коры морского дна, которая является более плотной и тонкой, чем континентальная кора.

По сообщению Национального управления по вопросам океана и атмосферы Австралии (NOAA), на карту нанесено не менее 10% морского дна благодаря современным гидроакустическим методам, которые используют звук для выявления подводного рельефа. Ученые не только собирали информацию о рельефе, но и данные о напряженности магнитного поля в этой области. Поскольку океаническая кора и континентальная кора образуются из различных концентраций минералов с различными магнитными сигнатурами, эти данные позволят исследователям реконструировать сломанные фрагменты Гондваны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».