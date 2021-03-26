Гигантский контейнеровоз стоит поперек Суэцкого канала четвертые сутки: фоторепортаж 2 26.03.2021, 19:50

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фото: epa

B пробке стали более 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров.

23 марта 400-метровый контейнеровоз Ever Given компании Evergreen сел на мель и перекрыл движение в Суэцком канале, пишет gordonua.com.

B пробке стали более 150 крупных контейнеровозов, танкеров и балкеров.

Чтобы освободить судно, вокруг контейнеровоза начали углублять дно. Как пишет Reuters, по оценке одной из команд, которые пытаются снять судно с мели, на это может уйти несколько недель.

По подсчетам экспертной организации в области судоходства Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает движение товаров на общую сумму в $9,6 млрд, каждый час простоя – потеря $400 млн для мировой торговли. Владелец судна извинился за препятствование мировой торговле. Фото с места опубликовало агентство ЕРА.

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