Как и где производят вакцину AstraZeneca? 2 26.03.2021, 20:18

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фото: reuters

Журналисты впервые побывали на заводе в Уэльсе.

Би-би-си первой побывала на заводе в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca На предприятии Wockhardt UK работают всего 400 человек. Как ожидается, с конвейера в год будут уходить около 300 млн доз вакцин.

Вакциной AstraZeneca, разработанной в сотрудничестве с Оксфордским университетом, привились уже более 16 млн человек.

В начале марта ряд европейских стран отказался от использования AstraZeneca из-за случаев тромбоза, который привел к смерти нескольких человек.

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