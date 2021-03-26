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Как и где производят вакцину AstraZeneca?

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  • 26.03.2021, 20:18
  • 1,460
Как и где производят вакцину AstraZeneca?
фото: reuters

Журналисты впервые побывали на заводе в Уэльсе.

Би-би-си первой побывала на заводе в Северном Уэльсе, где производят вакцину AstraZeneca На предприятии Wockhardt UK работают всего 400 человек. Как ожидается, с конвейера в год будут уходить около 300 млн доз вакцин.

Вакциной AstraZeneca, разработанной в сотрудничестве с Оксфордским университетом, привились уже более 16 млн человек.

В начале марта ряд европейских стран отказался от использования AstraZeneca из-за случаев тромбоза, который привел к смерти нескольких человек.

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