Анджей Дуда встретился с белорусской диаспорой в Польше 1 26.03.2021, 20:31

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АНДЖЕЙ ДУДА

Фото: PAP

Встреча проходила в Президентском дворце в Варшаве.

В пятницу, 26 марта, президент Польши Анджей Дуда встретился с представителями белорусской диаспоры. Встреча проходила в Президентском дворце в Варшаве. На встречу с Дудой были приглашены представители Союза белорусов в Польше и белорусское общественно-культурное общество, передает «Белсат».

— Президент Польши принял наше приглашение посетить Белосточчину, побывать среди белорусского меньшинства, познакомиться с проблемами места, где мы живем, на Подляшье, – рассказал после встречи Евгений Ваппа, председатель Белорусского союза в Польше.

По словам Ваппы, это была информационная встреча на час.

— Как бы вы прокомментировали нынешнее отношение белорусских властей к польскому меньшинству?

— Для меня очевидно, что никто не должен жить в стране, которая является страной диктатуры и издевательств. Плохо, когда национальные меньшинства становятся элементом политической игры. Лукашенко демонстрирует силу своих планов. Во время этой силы сотни тысяч белорусов узнали, что такое быть заложниками в своей стране. Анджей Почобут, другие – я лично с ними знаком. Мы будем поддерживать тех, кто оказался в беде – как и всегда это делали.

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