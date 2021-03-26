Контейнеровоз в Суэцком канале блокирует товаров на $10 миллиардов ежедневно 1 26.03.2021, 20:55

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фото: AP Photo / Suez Canal Authority

Ежедневно через канал проходит более 50 судов.

Грузовое 400-метровое судно Ever Given, которое село на мель в Суэцком канале, блокирует проход товаров на $9,6 млрд ежедневно. Об этом сообщает профильное издание Lloyd List (перевод — liga.net).

Журнал оценивает ежедневный грузовой трафик по каналу в $5,1 млрд в западном направлении и в $4,5 млрд в восточном. Ежедневно через канал проходит более 50 судов.

"Каждый день, который судно (Ever Given, – ред.) проводит в канале, увеличивает задержки для нормальных грузопотоков. Нет сомнений в том, что задержки затронут всю цепочку поставок и вызовут дополнительные проблемы", – заявил Джон Голд, вице-президент по цепочкам поставок и таможенной политике Национальной федерации розничной торговли.

Блокировка канала приведет к значительным финансовым последствиям, отмечает издание. Из-за аварии заблокированными остаются 165 судов. Среди них – 41 балкер, 24 танкера, 33 контейнеровоза и 16 танкеров со сжиженным или нефтяным газом.

Суэцкий канал – бесшлюзовый судоходный канал в Египте с 1869 года, соединяющий Средиземное и Красное моря. Длина – 160 км, ширина по зеркалу воды – до 350 м, по дну – 45-60 м, глубина – 20 м. Это условная граница между Африкой и Евразией, а также кратчайший водный путь между Индийским океаном и акваторией Средиземного моря Атлантического океана. Ежедневно через канал проходит примерно 30% объема морских контейнеров (около 12% общего объема всей мировой торговли) и 10% мирового объема нефти.

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