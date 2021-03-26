«Жыве Беларусь!» звучало всюду: где-то тихо, где-то громко» 26.03.2021, 20:59

фото: tut.by

Жители Борисова и Жодино рассказали, что праздновали День Воли.

25 марта в Беларуси отмечался День Воли. Ex-press.by спросил у жителей Борисова и Жодино, отмечали ли они праздник и как.

Елена, 45 лет, Борисов:

— Мы ходили гулять, встретили много знакомых и здоровались: «Жыве Беларусь — Жыве вечна». А еще вчера в Борисове были салюты. Но у меня двойственные ощущения: гордость за белорусов, которые не смиряются с этой жуткой ситуацией, и бессилие перед беззаконием и беспределом. Я счастлива, что этот праздник стал праздником для большинства белорусов.

Татьяна, 30 лет, Жодино:

— Mы вышли маленькими группками и видели, как нас становилось все больше и больше. Ты вроде никого не знаешь, но ощущение, что все свои. Как же это круто и как мне этого не хватало!

«Жыве Беларусь!» звучало всюду: где-то тихо, где-то громко. А еще мы видели красную помаду, красные перчатки или платок. Но это было даже не обязательно — и так все понятно. И сколько было умных, прекрасных, открытых лиц. Пожилые пары, юные мальчики и девочки, мужчины и женщины всех возрастов — кто одет понаряднее, а кто, напротив, незаметнее, чтобы можно было смешаться с толпой.

Это невероятно, когда идущие навстречу почти незнакомые люди по очереди тебе улыбаются. Эта улыбка — как невидимый флаг. Наш флаг. И мы несем его, несем через город. Воля — в каждом из нас. И когда-нибудь, я надеюсь, что скоро, очень скоро, она будет в каждом дворе, на каждой улице, в каждом городе.

Варвара, 25 лет:

— Я из Жодино, но живу сейчас в Минске. У меня последние дни отличное настроение от того, что говорят мои знакомые, после вчерашних салютов! А сколько шариков, флагов... Мы гуляли вчера, встретили много прекрасных людей.

Вчера и сегодня люди звонят, рассказывают о своих прогулках и у всех очень похожее настроение.

Николай, 38 лет, Жодино:

— Я, честно говоря, расстроен. Оттого, что люди не могут открыто отпраздновать свой исконный праздник, самый главный для Беларуси. Но расстроен я немного, потому что на самом деле людей, теперь понимающих и смысл, и историю праздника, объединенных одними мыслями и чувствами, стало много. Мы вчера собрались небольшим сообществом из нашего района — человек 30. Пели песни, лекцию прослушали об истории праздника от нашего историка. И я точно знаю, что скоро это будет всюду.

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