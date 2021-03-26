Наша победа близко 1 26.03.2021, 21:25

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Лукашенковские прихвостни уже считают свои будущие сроки.

Читатель телеграм-канала «Баста!» поделился мнением о том, что на всех белорусов у лукашенковских прихвостней уже просто не хватит рук:

- По поводу вчерашнего Дня Воли. Ездил в город, видел все своими глазами. К какому выводу пришел? Была согнана просто уйма техники, но я не увидел того количества силовиков, как летом.

Я прекрасно понимаю, что они были растянуты через весь главный проспект, но все же. Их было не так много. Такое чувство, что они восполняли нехватку численности состава численностью техники. Кто был в городе, тот прекрасно поймет про что я. Если же отнять войска и милицию, которые патрулировали улицы и делали это нехотя, то могло сложится впечатление, что и «брать в плен» некому.

Если выйдет хотя бы половина людей, которые выходили осенью, то я не пойму кем они это все будут разгонять. Да и избивать людей они уже не станут - все боятся своих будущих сроков, потому что знают, что наша победа близко. В общем, надо выходить!

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