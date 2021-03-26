Вода для крымской резиденции «Газпрома» 26.03.2021, 21:56

Коллаж: rfe/rl

Дефицит пресной воды на оккупированноми полуострове ощущают как минимум полгода.

Подконтрольные России власти Крыма призывают жителей полуострова экономить воду, дожидаясь спасительных дождей и российских миллиардов на опреснение моря. И пока чиновники ищут ресурсы для первой опреснительной станции в Ялте, над созданием такой установки уже работают российские компании. Но предназначена она будет не для крымчан, а для группы людей, связанных с российской властью. Для кого в Крыму опреснят первую воду, выясняли Крым.Реалии.

Дефицит пресной воды на полуострове ощущают как минимум полгода. На ее почасовую подачу переведены почти два десятка регионов. Людей призывают экономить воду, в том числе, для туристов, поскольку скоро курортный сезон.

Сколько придется жить в режиме экономии, никто точно сказать не может. Российские ученые тем временем уже предупреждают крымчан о еще большей засухе из-за глобального потепления.

Российские власти и подконтрольные им крымские чиновники ищут на полуострове новые подземные источники и рекомендуют ожидать появления станций опреснения морской воды.

Первую такую станцию обещают построить в Ялте за три миллиарда рублей. Российский глава Крыма Сергей Аксенов уверяет, что появление такого опреснителя ожидается уже к лету.

Однако, как выяснили журналисты, он будет не единственным на полуострове. Российские власти еще с зимы работают над созданием опреснительной установки, которую разместят в поселке Парковое на Южном берегу полуострова. Только служить она будет не крымчанам, а закрытой группе людей из российской власти.

По данным российского портала госзакупок, в феврале были закуплены услуги изготовления и поставки блочно-модульного оборудования системы водоподготовки и водоочистки для опреснения морской воды. Его целью обозначено хозяйственно-питьевое водоснабжение для нужд поселка Парковое в Ялте.

Поселок Парковое находится на южном побережье полуострова между поселками Форос и Симеиз. Всего в нескольких километрах от него находится поселок Олива, где обустраивают резиденции первых лиц России.

Заказчиком закупки является Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Цена закупки – 37 миллионов рублей.

Однако в документации закупки уточняется, что поставка оборудования для опреснительной установки осуществляется не просто в Парковое, а в резиденцию «Крымский бриз», расположенную в этом поселке. Она является одним из самых дорогих отельных комплексов полуострова.

Как сообщали ранее СМИ, эта резиденция принадлежит структурам российского «Газпрома». В ней отдыхают высокопоставленные российские чиновники и представители близкого к ним бизнеса. В частности, в акватории у «Крымского бриза» периодически замечают яхту российского бизнесмена, друга Владимира Путина Аркадия Ротенберга.

В рамках решения проблемы вододефицита для «Крымского бриза», согласно тендерной документации, рассчитывают получать 500 кубометров воды в сутки из двух опреснительных комплектов, которые будут работать круглосуточно.

«Установка опреснения морской воды требуется для хозяйственно-питьевого водоснабжения объекта. Среднегодовое количество часов работы установки опреснения – пять тысяч часов. Режим работы – 24 часа в сутки. Источник водоснабжения – морская вода из прибрежной зоны Черного моря», – говорится в договоре.

Для экономии электроэнергии при производстве пресной воды требуется предусмотреть «наиболее энергоэффективную технологию обратного осмоса с системой рекуперации энергии концентрата».

«Установка должна быть оснащена частотно-регулирующими приводами для обеспечения экономии электроэнергии, а также для регулирования рабочего давления обратного осмоса, необходимого при изменении температуры исходной воды. В состав поставки включить систему промывки мембран с подогревом моющей воды в зимнее время», – сказано в документации.

О том, что частная резиденция решила оборудовать себе опреснительную установку, можно было бы никогда не узнать, учитывая, что по закону она не обязана обнародовать свои закупки. Однако эта информация стала доступной, поскольку закупка производилась через Российский химико-технологический университет имени Менделеева. Почему именно этот вуз купил оборудование для опреснительной установки крымской резиденции «Газпрома», является важным вопросом этой закупки. Однако выяснить его мы пока не смогли – участники этой закупки отказываются рассказывать о ней.

Попытки связаться с ректором университета, оплатившего покупку, Александром Мажугой оказались безуспешными.

В его приемной нас отказались сконтактировать с ним и рекомендовали обратиться с информзапросом, пообещав ответить на него «сразу же и оперативно». Мы направили его, но пока готовился материал, информации от вуза так и не получили.

Оборудование для создания опреснительной установки «Крымскому бризу», согласно результатам тендера, поставляло московское ООО «Группа 7». Его определили по специальной процедуре единственным участником тендера.

Основным профилем деятельности этой фирмы, по данным федеральной налоговой службы, является производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Также она занимается производством оборудования и установок для фильтрования и очистки жидкостей.

Фирма с уставным капиталом в миллион рублей принадлежит двум физическим лицам. Один из которых – крымский бизнесмен Александр Ильяшенко – владелец крымского винодельческого предприятия «Золотое поле» в Кировском районе и нескольких аграрных компаний.

Журналисты связались с ООО «Группа 7». Там нам сначала заявили, что гендиректор Денис Давыдов занят и не может с нами пообщаться, а затем рекомендовали обратиться к ним с информзапросом, «поскольку по телефону такие вещи не обсуждаются».

О том, что для «Крымского бриза» создается опреснительная установка, на сайте резиденции не сообщается.

О появлении первой такой установки в Крыму не упоминают и российские власти полуострова. В своих публичных заявлениях они продолжают говорить, что строительство первой опреснительной станции для нужд Ялты только планируется.

Хотя с этой идеей в Крыму согласны не все. В феврале ялтинские активисты собирали подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, которые собирались направить президенту России Владимиру Путину.

В ситуацию «пришлось вмешаться» Сергею Аксенову, который лично заверил, что от опресненной воды «вреда точно никакого нет».

Согласовывал ли «Крымский бриз» идею строительства опреснительной станции с местными властями, пока тоже неизвестно. По телефонам самой резиденции нам не ответили. Глава Симеизского территориального органа российской администрации Ялты Михаил Антошкин, услыхав, что ему звонит корреспондент Крым.Реалии, отказался общаться, заявив, что мы «ошиблись номером».

Журналисты также пытались связаться с главой российской администрации Ялты Яниной Павленко, которая называет приоритетным строительство опреснительной станции в регионе. Но она, пока готовился материал, сбрасывала наши звонки.

Тем временем в Минкурортов и туризма подконтрольного России правительства Крыма заявили, что отели полуострова тоже начали устанавливать собственные опреснительные установки для обеспечения нужд своих постояльцев. По информации замминистра курортов и туризма Крыма Юлии Мартыненко, более 80% отелей установили накопительные резервуары, еще около 10% используют собственные скважины.

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