Эксперт: Без перемен ожидать роста реальных зарплат до $500 и выше не стоит 26.03.2021, 22:02

Беларусь остро нуждается в переменах.

Что будет с доходами белорусов, каковы перспективы заработать заветные «по 500» и что для этого необходимо — эксклюзивно для myfin.by рассказала ведущий исследователь Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Катерина Борнукова.

Почему зарплата, даже по официальной версии, падает и никак не достигнет сакральной для власти цифры в «попяццот» ?

— Власть льстит себе, думая, что может контролировать все, но на самом деле размеры зарплат она контролирует уже очень ограниченно.

В феврале они упали в том числе и потому, что это короткий месяц и те, у кого заработок зависит от выработки, получили меньше. Хотя в прошлом году в феврале зарплата в рублях выросла.

Так что сезонность есть, но общая тенденция, тем не менее, указывает на структурную слабость белорусской экономики: 500 долларов стали для власти не пересекаемой чертой — как только средние зарплаты поднимаются выше этого показателя, тут же экономика начинает терять свою конкурентоспособность и приходится что-то корректировать. К примеру — валютный курс.

На что стоит рассчитывать белорусам в ближайшие месяцы? Как изменятся их заработки?

— Пока речь идет не о падении зарплат, а о медленном заторможенном росте экономики и, соответственно, о рублевых зарплатах.

Если рост и будет, то очень небольшим и этот номинальный рост будет съедаться достаточно высокой инфляцией. И в этой реальности мы будем жить не месяц, а годы — если в стране не произойдет перемен.

Потому что белорусская экономика еще до прошлого года была структурно слабой с низким потенциалом к росту. Из-за того, что она очень неэффективная. Уже тогда была острая необходимость в реформах. А когда на это наложился политический кризис и принес с собой неопределенность и недоверие, даже об этом скромном росте речи не ведется.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».