Ученые назвали пять действенных способов улучшить сон 1 26.03.2021, 22:14

2,598

Способы очень простые.

Ученые дали несколько советов, как повысить качество сна. Прежде всего эксперты призывают обратить внимание на продолжительность сна, пишет ria.ru.

"Если человек спит менее пяти часов в сутки, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении", — считают они.

Недосып, по мнению ученых, может привести к развитию психических заболеваний, но и привычка "досыпать" тоже негативно влияет на общее состояние, поскольку может вызвать чувство разбитости.

Кроме того, исследователи развеяли популярный миф о пользе алкоголя перед сном. По их мнению, спиртное поможет быстро уснуть, но качество сна заметно ухудшится — это связано с мочегонными свойствами таких напитков.

Поэтому ученые советуют пить перед сном теплое молоко или травяной чай.

Они также призвали отказаться от просмотра телевизора перед сном, так как исходящее от него синее излучение нарушает выработку мелатонина.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».