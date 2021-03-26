Европейский Вещательный Союз забраковал вторую песню музыкантов-ябатек 24 26.03.2021, 22:40

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(Обновлено) БТ отстранили от участия в «Евровидении-2021».

Представленная Беларусью песня вновь не соответствует правилам, и поэтому страна не будет участвовать в конкурсе в этом году. Об этом сообщает tut.by со ссылкой на сайт «Евровидения».

Организаторы конкурса рассказали, что 10 марта обратились с просьбой к Белтелерадиокомпании, отвечающей за участие Беларуси в конкурсе, сделать все возможное для участия страны в «Евровидении-2021» — то есть внести правки в старую песню или представить новую.

— После этого Белтелерадиокомпания представила новую песню тех же артистов в согласованные сроки. Новую заявку тщательно изучили, чтобы оценить ее право на участие в конкурсе, — говорится в заявлении.

Однако организаторы пришли к выводу, что новая заявка также нарушает правила конкурса.

— Поскольку Белтелерадиокомпания не смогла подать подходящую заявку в течение продленного срока, к сожалению, Беларусь не будет участвовать в 65-м конкурсе песни «Евровидение» в мае, — подытожили организаторы.

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