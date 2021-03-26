В Суэцком канале активизировались работы по разблокировке Ever Given 2 26.03.2021, 22:57

1,744

фото: suezcanal.gov.eg

За дело взялись специальные суда, предназначенные для рытья подводных ям.

В пятницу в Суэцком канале начался второй раунд работ, направленных на углубление дна вокруг застрявшего корабля Ever Given, рассказывает «Радио Свобода» со ссылкой на Reuters. Прежние попытки сдвинуть судно не привели к результату, и теперь за дело взялись два земснаряда – специальные суда, предназначенные для рытья подводных ям. Им предстоит удалить 20 тысяч кубических метров песка в районе носовой части контейнеровоза, севшего на мель.

В работах участвует нидерландская Smit Salvage, которая в свое время поднимала в том числе российскую атомную подлодку "Курск". Представители этой компании высоко оценили меры, предпринятые для устранения проблемы.

В ближайшее время к операции присоединится специализированный землесосный комплекс, способный перемещать по две тысячи кубометров материала ежечасно. Вдобавок к месту инцидента 28 марта прибудут еще два земснаряда из Нидерландов. О намерении оказать помощь сигнализируют власти США и Турции.

Из-за сильного ветра и плохой видимости 23 марта 400-метровое судно Ever Given оказалось на мели и развернулось поперек пролива. Экипаж корабля, состоящий из 25 человек, не пострадал и сейчас находится в безопасности и добром здравии. Не поступало информации и о проблемах с самим судном: оно не повреждено и не загрязнено.

Из-за плохой погоды на работы по освобождению контейнеровоза могут уйти недели. Все это время экономически значимая водная артерия будет оставаться заблокированной. Это уже привело к разрушению глобальных цепочек поставок всевозможных товаров – от зерна до детской одежды.

Сейчас по обе стороны пролива, перегороженного кораблем, застряли более 200 судов. Растут тарифы на перевозки. Блокировка может стоить мировой торговле от шести до десяти миллиардов долларов в неделю, показало исследование немецкой страховой компанией Allianz. Серьезнее всего пострадают европейские производители и поставщики автомобильных запчастей, работающие четко по графику. Сам Ever Given перевозит товаров на сумму 9,6 миллиардов долларов ежесуточно. Час простоя, соответственно, оценивается в 400 миллионов долларов.

Влияет эта ситуация и на нефтяные котировки, поднявшиеся в пятницу более чем на три процента. Со вторника по обе стороны канала в режиме ожидания находятся более 30 нефтяных танкеров, груженные в том числе российской Urals. Общая стоимость российских грузов, оказавшихся в "ловушке", оценивается в 160 миллионов долларов.

Единственный обходной путь лежит через мыс Доброй надежды, однако и он не является приемлемым в этой ситуации, поскольку занимает у мореходов на две недели больше времени. Сейчас судовладельцам и командам предстоит решить, выгоднее ли им дожидаться расчистки пути в Суэцком канале или двигаться по альтернативному маршруту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».