Стало известно, какие изменения могут ввести для ИП 1 26.03.2021, 23:01

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Это касается повышению налогов и взносов в ФСЗН.

Для предпринимателей хотят ввести существенные изменения, в том числе поднять налоги и взносы в ФСЗН. С такими предложениями Госконтроль ранее обратился в Минфин, пишет tut.by. К обсуждению этих предложений привлекли как минимум 6 ведомств — Минфин, Нацбанк, Минэкономики, МНС, Минтруда, Минюст.

В чем суть вопроса

В середине февраля стало известно, что для индивидуальных предпринимателей могут ввести существенные изменения, которые касаются среди прочего единого налога, упрощенной системы налогообложения, взносов в ФСЗН. Фактически рассматривается возможность повышения налогов для ИП, в некоторых случаях — до 16%. Эти предложения содержались в письме Госконтроля в адрес Минфина.

Среди предложений — постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения (УСН) с установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности, оборота, затрат на деятельность.

При этом для некоторых ИП предлагалось повысить ставки налога при упрощенной системе налогообложения до размера подоходного налога. Речь в том числе про тех, кто оказывает услуги по управлению, маркетинговые, консультационные, аудиторские, юридические, бухгалтерские услуги, а также услуги по предоставлению информации. Утверждается, что «при организации и осуществлении данных видов услуг плательщик несет незначительные затраты».

Для ИП также предлагалось повысить взносы в ФСЗН.

Сообщалось, что обсуждается вариант, чтобы ввести новшества в 2022 году — с обновлением Налогового кодекса. Подготовка изменений в НК предусмотрена планом работы над законопроектами на этот год.

Что ответили чиновники на вопросы по возможным изменениям для ИП

Республиканская конфедерация предпринимательства поинтересовалась у правительства, что чиновники думают насчет возможных изменений для ИП. «В результате проведенной согласованной работы бизнес-сообщества большинство предложений КГК «не нашли поддержки» в профильных республиканских органах государственного управления», — сообщают в конфедерации и добавляют, что сохраняют осторожный оптимизм по поводу полученного ответа Минфина. Это ведомство по поручению cовмина ответило на обращение совместно с Минэкономики, Нацбанком, МНС, Минтруда, Минюстом.

Так, предложения Госконтроля по налогообложению ИП намерены рассмотреть на Консультативном совете по налоговой политике при Минфине — при подготовке изменений в налоговое законодательство на 2022 год.

Нацбанк, как следует из ответа за подписью первого заместителя главы Минфина Дмитрия Кийко, не поддерживает предложение по сокращению наличного денежного оборота для ИП, как минимум — одномоментного, жесткого. Регулятор говорит, что в стране планомерно переходят к безналичным расчетам, и напоминает про предельный размер платежа наличными за товары и услуги, которые физлица получают у юрлиц и ИП, в 500 базовых величин (14,5 тысячи рублей).

При этом в Минтруда, судя по ответу чиновников, поддерживают предложение по пересмотру взносов ИП в ФСЗН и считают, что в нем «заложена положительная динамика формирования источников социальных выплат».

Госконтроль ранее также выступал за ужесточение мер ответственности за нарушения в налоговой сфере. В ответе Дмитрия Кийко говорится, что по данным Минюста, «в рамках созданной рабочей группы Национальным центром законодательства и правовых исследований осуществлена доработка проекта Закона „Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности“. Сообщается, что 1 марта законопроект передали в администрацию Лукашенко. „По результатам обсуждения в администрации Лукашенко с учетом позиций заинтересованных государственных органов большая часть предложений по ужесточению уголовной ответственности за „налоговые“ преступления (для ИП. — Прим. ред.) на данный момент в законопроект не включена“, — говорится в ответе Минфина.

Напомним, ранее министр финансов Юрий Селиверстов уже высказался, что «все необходимые меры для развития бизнеса в нашей стране уже приняты», а ИП, скорее всего, надо приготовиться к «повышению уровня участия в формировании доходов бюджета».

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