Медики нашли вирус, способный защитить от COVID-19 27.03.2021, 8:17

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Исследование провели вирусологи из Университета Глазго.

Ученым удалось обнаружить, что риновирус вызывает иммунный ответ, который, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в клетках дыхательных путей. Об этом пишет Naked Science.

За последний год медики и ученые высказывали много предположений о том, как возбудитель Covid-19 впишется в мир вирусных взаимодействий, но меры социального дистанцирования, локдауны и прочие ограничения замедлили распространение других патогенов, тем самым усложнив и их изучение.

Однако вирусологи из Университета Глазго в результате исследования выяснили, что HRV (риновирус) вызывает иммунный ответ, который, по-видимому, способен блокировать размножение SARS-CoV-2 в клетках дыхательных путей.

Риновирусы (HRV) — возбудители острых респираторных заболеваний, передающиеся воздушно-капельным или контактным путем, в быту их еще называют "заразным насморком" или простудой.

В рамках эксперимента возбудитель Covid-19 подавлялся риновирусом. По итогам исследования ученые сделали вывод, что так называемая простуда может обеспечить определенный уровень защиты от коронавируса. Как показало математическое моделирование, такое взаимодействие двух вирусов способно снизить число новых случаев Covid-19 в масштабах популяции.

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