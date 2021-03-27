Байден предложил помощь по разблокировке Суэцкого канала 3 27.03.2021, 8:29

6,264

Фото: ЕРА

У США есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран.

Попытки восстановить движение по каналу пока не увенчались успехом

Работы по углублению Суэцкого канала и попытки буксировки севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут продолжены в субботу. Работы были приостановлены поздним вечером по местному времени в пятницу, разгрузить движение по каналу по-прежнему не удалось, сообщает «Голос Америки».

Помощь в разблокировке канала предложил оказать президент США Джо Байден. По словам Байдена, у США есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран.

Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил, что ВМС готовы отправить группу экспертов в области дноуглубительных работ, однако ожидает согласия местных властей.

Как сообщается, 28 марта к Ever Given прибудут два дополнительных буксира, чтобы помочь сдвинуть севшее на мель судно.

Блокировка Суэцкого канала, связывающего Европу и Азию, привела к росту цен на нефтепродукты, а также грозит обернуться дорогостоящими издержками для ряда компаний.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».