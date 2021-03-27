Байден предложил помощь по разблокировке Суэцкого канала

Байден предложил помощь по разблокировке Суэцкого канала3
- 27.03.2021, 8:29
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У США есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран.
Попытки восстановить движение по каналу пока не увенчались успехом
Работы по углублению Суэцкого канала и попытки буксировки севшего на мель контейнеровоза Ever Given будут продолжены в субботу. Работы были приостановлены поздним вечером по местному времени в пятницу, разгрузить движение по каналу по-прежнему не удалось, сообщает «Голос Америки».
Помощь в разблокировке канала предложил оказать президент США Джо Байден. По словам Байдена, у США есть оборудование и мощности, которых нет в большинстве стран.
Официальный представитель США на условиях анонимности сообщил, что ВМС готовы отправить группу экспертов в области дноуглубительных работ, однако ожидает согласия местных властей.
Как сообщается, 28 марта к Ever Given прибудут два дополнительных буксира, чтобы помочь сдвинуть севшее на мель судно.
Блокировка Суэцкого канала, связывающего Европу и Азию, привела к росту цен на нефтепродукты, а также грозит обернуться дорогостоящими издержками для ряда компаний.