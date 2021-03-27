Заговор подполковников против Лукашенко 16 27.03.2021, 8:41

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Как ни странно, очень многие сотрудники «органов» – сторонники перемен.

Журналисты telegra.ph обратились за комментарием по поводу ситуации в силовых структурах Беларуси к эксперту Дмитрию Касиловичу. Многие его мысли показались журналистам интересными:

— Наверное, вам это покажется странным, но многие силовики 9 августа голосовали за Тихановскую. Как ни странно, очень многие сотрудники органов – сторонники перемен. Не потому, что они любят демократию и свободные выборы, а потому, что с уходом Лукашенко ожидали чистку в руководстве министерства, какой-то гуманизации внутри системы по отношению к себе.

Расклад теперь такой: генералы повязаны с усатым уродом кровью, они теперь с ним до конца. Все они потеряют свой статус с уходом хозяина. Рядовые и младшие офицеры думают примерно так: лично я – человек маленький, преступлений не совершал (а если совершал, то виноват не я, а тот, кто отдавал преступные приказы), новой власти в любом случае потребуются мои услуги, а не потребуются, так уволюсь, я еще молодой, найду место на гражданке.

И есть среднее звено – майоры и подполковники, которые с одной стороны, обладают реальным ресурсом, потому что непосредственно командуют людьми, хорошо понимают настроения личного состава, имеют на них влияние (полковники – те уже большей частью кабинетные работники, больше общаются с бумагами и секретаршами). С другой стороны они оказываются в некотором роде в двусмысленном положении, потому что именно на них лежит ответственность за исполнение приказа, который не они отдают, но за содеянное отвечают.

И по-тихому саботировать распоряжения сверху они не могут, и при любой неприятности оказываются крайними. То есть на руководителях среднего звена лежит реальная ответственность. И это заставляет их крутить носом, искать какие-то возможности подстраховаться, угадать чья возьмет, вовремя предать, конце концов. Куда качнутся в критической обстановке эти майоры-подполковники – на той стороне и окажется силовой потенциал государства. Ведь штабы без солдат ничего не значат.

Фанатично служить фюреру они не очень-то горят желанием, потому что понимают шаткость его положения и нарастающую токсичность.

Оперативный замысел вырисовывается довольно любопытный: если произойдет «дворцовый переворот», он будет представлен как бунт патриотически настроенных силовиков. Ведь достаточно того, что Лукашенко уберут (возможно, его даже убьют, представив как естественную смерть).

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