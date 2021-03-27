Турки тоже «могут повторить» 1 Александр Желенин, «Росбалт»

27.03.2021, 8:44

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Претензии Анкары к Москве тесно связаны с внутриполитическими событиями в России.

В последние дни неожиданно обострилась ситуация в Сирии — вплоть до того, что. российский посол в Турции был вызван в МИД этой страны. Поводом стала гибель семерых сирийцев после атаки на больницу в провинции Идлиб войск Башара Асада, поддерживаемых российской авиацией. Напомним, что Идлиб, согласно российско-турецким договоренностям, достигнутым в марте 2020 года, является зоной деэскалации и все боевые действия там должны быть прекращены.

Несколькими днями ранее самолеты ВКС РФ впервые в этом году нанесли удар по лагерям боевиков на северо-западе Сирии рядом с турецкой границей. При этом сообщается о нанесении российскими силами воздушного удара в районе пограничного перехода Баб эль-Хава по стоянке фур. Согласно версии российских СМИ, боевики пытались выдать свою технику за машины гуманитарной помощи.

В комментарии для «Росбалта» руководитель Центра Европа-Ближний Восток Института Европы РАН Александр Шумилин напомнил о похожем случае, произошедшем в сентябре 2016 года, когда по данным, которые приводят западные СМИ, российские ВКС разбомбили гуманитарный конвой ООН в Алеппо, будучи уверенными, что он перевозил оружие сирийским боевикам.

Сейчас, по оценке Шумилина, «ситуация такова, что обострять отношения с Турцией абсолютно ни к чему, поскольку с ее стороны возможны контрдействия как на поле боя, так и в других сферах». Все это, по словам эксперта, «говорит об отсутствии комплексного стратегического мышления в Кремле, поскольку эти бомбардировки толкают Турцию в объятия европейцев и (президента США) Джо Байдена».

Действительно, в контексте последних событий в мире вооруженная эскалация в Идлибе выглядят более чем странно. Напомним, что буквально за несколько дней до нынешнего обострения в Сирии, после того как Байден публично согласился с тем, что Путина можно назвать «убийцей», российско-американские отношения обострились до такой степени, что в Москву был вызван для консультаций посол в США Анатолий Антонов. Это довольно резкий дипломатический демарш, который находится в шаге от официального отзыва посла, что обычно бывает накануне объявления войны или полного замораживания двусторонних отношений между странами. При этом Антонов в четверг заявил, что пока не знает, когда может вернуться в Вашингтон.

В то время, как европейцы выразили солидарность с позицией американского президента, поддержка российскому руководителю пришла с неожиданной стороны. Президент Турции — страны, являющейся членом НАТО — Реджеп Эрдоган назвал «шикарным» ответ Путина Байдену («кто так обзывается, тот сам так называется»).

Тут надо вспомнить, что Москва достаточно регулярно пытается вбить клин между евроатлантическими союзниками, используя, прежде всего, разногласия Вашингтона и Брюсселя с Анкарой. И вот, когда эти противоречия проявились «сами собой», вместо того, чтобы, действуя в своей привычной манере, поддержать этот раскол, Москва наносит авиаудары по протурецким формированиям в Сирии.

Меньше всего хотелось бы давать советы Кремлю насчет того, как ему выстраивать свою международную политику. Но невозможно не подивиться, мягко говоря, недальновидности, которая ставит в тупик даже известных экспертов. Просто потому, что в действиях России в Сирии сейчас не просматривается элементарной логики — обострение отношений с Турцией сейчас точно не в ее интересах.

Остается лишь гадать, почему события развиваются именно так. Одну из версий происходящего в Идлибе высказал Александр Шумилин. По его словам, возможное объяснение может состоять в том, что «генералы делают, что хотят, а чиновники в Москве должны это в любом случае оправдывать, чтобы не выявлять дисфункцию госуправления». Если это так, то тогда и вправду можно говорить о еще большем росте влияния силовиков на принятие политических решений в Москве.

Не в последнюю очередь нынешнее обострение в Идлибе и Алеппо может быть и результатом давления президента Сирии Башара Асада, который не желает мириться с тем, что он никак не может вернуть контроль над всей территорией своей страны. Ее северо-восток, как известно, контролируют американцы и их курдские союзники, северо-запад Сирии (в том числе, Идлиб) находится под контролем Турции и ее прокси-формирований.

В свою очередь, российские военные, да и ведущие политики, конечно же жаждут реванша за жестокое поражение, понесенное ими в войне с той же Турцией год назад в феврале–марте 2020 года в том же Идлибе. Не исключено, что в Кремле рассматривают вариант с «блестящей» победой над «извечным» врагом — Турцией, как то, что можно положить к ногам российского избирателя в год парламентских выборов в России. В этом случае описанные выше удары российских ВКС — лишь способ прощупать Анкару перед более масштабным наступлением на ее позиции в Сирии.

Если подобные мысли и впрямь витают сегодня в российских коридорах власти, то очевидно, что это не самые лучшие идеи. Турки, ведь, тоже «могут повторить»…

Александр Желенин, «Росбалт»

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