Правда о БелАЭС 19 27.03.2021, 9:25

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Проект поражает своим циничным закулисьем.

Всех нас продолжают потчевать «великими свершениями эпохи Лукашенко». Постоянно-периодические сбои и скрываемые аварии «его атомной сказки» все больше вызывают опасения у жителей чернобыльской Беларуси и ее соседей. Страны Балтии, Украина и даже Россия окончательно отказались покупать электроэнергию из Беларуси. Мол, сами принимали решение строить, сами и думайте, что со своей энергией мирного атома делать. А делать что-то надо. Либо закрывать около 35% старых генерирующих мощностей, либо резко увеличивать потребление электроэнергии внутри страны, пишет телеграм-канал «Минская Семибоярщина».

Пробить проект «Белорусская атомная станция» с бюджетом в $10 млрд. долларов – это был шанс озолотиться для тех, кто допущен к освоению таких огромных денег. Задачу убедить Лукашенко построить БелАЭС взял на себя архитектор белорусских энергетических «схематозов», неизменный куратор ТЭК – Владимир Семашко. Он, как всегда, с этим успешно справился. Да и сам Лукашенко не особо сопротивлялся. Во-первых, наконец, в его руках будет атомный реактор. Хоть и мирный, тем не менее все же крайне опасный. Им можно шантажировать всех соседей. Во-вторых, возможные размеры финансового пополнения своей «кубышки» его просто очаровали. В первую очередь именно поэтому 12 ноября 2007г. Лукашенко подписал указ №565 «О некоторых мерах по строительству атомной электростанции». 15 января 2008 на заседании Совета Безопасности было принято решение о строительстве в Беларуси атомной электростанции. Уже 2 ноября 2013г. указ №499 «О сооружении Белорусской атомной электростанции» дал старт активной фазе проекта.

Лично Лукашенко и Семашко провели спецоперацию по «убеждению» белорусской общественности в «жизненной необходимости» АЭС для страны. В этом участвовал еще один влиятельный белорусский «энергобарон» – Эдуард Федорович Товпенец. Он, кстати, сосед Воронова (о фигуранте чуть ниже) по престижному коттеджному поселку в Тарасово возле Минска. Эти господа банально обманули белорусов, распиарив гремучую смесь собственных хотелок, страшилок и гипотетических «экономических выгод».

Проект БелАЭС поражает своим циничным закулисьем.

Еще на его старте в курортном швейцарском городке Коппе (Coppet) близ Женевы появилась компания «Леворинге». Ее создали четыре субъекта:

1) Евгений Мишук – бывший руководитель «Белэнерго», один из старожилов белорусской энергетики;

2) Евгений Воронов – он управлял концерном «Белэнерго» с 2013 по апрель 2018г.;

3) гражданин Швейцарии Клаус Ринге;

4) и еще один таинственный учредитель Х.

Доли в компании были распределены следующим образом: К.Ринге – 16%, А.Воронов – 42%, Е.Мишук – 34% и учредитель Х – 8%.

На момент создания этой коммерческой структуры белорусские партнеры были активными архитекторами и проводниками энергетической государственной политики Беларуси. Они использовали крышу интеграционных проектов – Союзное государство, СНГ и ЕврАзЭС. Швейцарская структура до сего дня поставляет выпрямители напряжения, переходные реле, токоприемники, изоляторы и другие электроприборы, связанные с производством товаров для гидро- и атомных электростанций. Она расположена в трех километрах от французской границы, недалеко от французского города Versonnex (Версонне). При активном лоббировании Владимира Семашко, эта структура успешно прошла обкатку схем по освоению бюджетных ресурсов. Понятное дело, именно эта компания была интегрирована в цепочки по поставкам оборудования на БелАЭС. Теперь настало ее время втридорога продавать выработанную энергию белорусам и отечественным предприятиям.

За поставку оборудования отвечал Евгений Мишук. Уволенный со скандалом в 2018г. Евгений Воронов контролирует все поставки оборудования на БелАЭС. Александр Лукашенко все это хорошо знает. А госслужащие Семашко, Мишук и Воронов прекрасно чувствовали себя в качестве официальных бизнесменов-собственников швейцарской энергетической компании. Бизнес идет бодро и динамично. Владельцам выплачено более 65,5 млн. швейцарских франков ($67 млн. долларов) дивидендов. Кроме этого, недалеко от городка Коппе (Coppet) были куплены и оформлены на Клауса Ринге два коттеджа. Стоимость домов – 1,9 млн. и 2,4 млн. швейцарских франков.

Организацией системы безопасности поставок на БелАЭС от швейцарской компании занимается бывший сотрудник КГБ Беларуси Евгений Николаевич. Сращивание интересов силовиков и топ номенклатуры налицо. Белорусские энергобароны обеспечивают нужное им принятие решений не без помощи взяток. Наличные снимались в российских банках, преимущественно купюрами 500 евро, часть попадала в Беларусь. В операциях с наличными деньгами задействован Евгений Мишук. Однажды, а конкретнее 4 октября 2012г. он провалил операцию. На него было «совершено» разбойное нападение. Ему пришлось заявить о краже $15 тысяч долларов и 100 тысяч рублей. На самом деле у него «забрали» более полумиллиона долларов наличными. После этого, курьером по перевозке наличных денег стал Владимир Геннадьевич Тарасов, доверенное лицо Воронова. Наличные деньги попадали в Беларусь и Россию автобусами «Эколайнс».

Энергетические бароны белорусской атомной промышленности, они же учредители швейцарской компании «Леворинге», тщательно скрывают свою коммерческую деятельность. В России и Беларуси теперь не светятся. Заседания Совета учредителей принято проводить за границей. Обычно в курортном литовском городке Друскининкай.

Таким образом, строительство в Беларуси атомной электростанции господа Семашко, Мишук и Воронов превратили в золотую жилу для себя лично. С учетом стандартной нормы откатов и взяток, можно с уверенностью констатировать, что на всем объеме финансирования БелАЭС эти «энергобароны» пополнили свои личные карманы на $700-750 млн. долларов. Сам «гарант», его окружение и их структуры хорошо нажились на БелАЭС. Но это отдельная тема. Тот факт, что вся Беларусь более десяти лет будет выплачивать российский кредит, этих господ совершенно не волнует.

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