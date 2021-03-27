«Если мы повторим, то победим» 1 27.03.2021, 9:34

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О важности массовых протестов.

Похоже, что если мы повторим их, то победим. У системы просто не хватит уже ресурсов справиться со всеми издержками, и она захлебнется. Поэтому они так боятся новых выходов на улицу, пишет телеграм-канал «Мнения».

Ресурсов уже не хватает. Экономика, похоже, действительно падает и падение будет тем менее болезненным, чем быстрее мы победим.

В Минске солдаты в форме, которых привлекают к «охране правопорядка», просто школьники. Большая текучка кадров внутри системы продолжается, привилегии получают и «верно служат» какие-то сотни человек — это совсем не много.

Я не буду писать здесь большое рассуждение и доказывать каждое отдельное свое утверждение, кажется, это сейчас лишнее. Просто задайте себе вопрос: если мы не выйдем и начнем проигрывать из-за потери мотивации, потери воодушевления, вы не будете себя корить всю жизнь что не попробовали?

В августе-сентябре мы добились многого. Солидарности. Единения. Мы зарядились надеждой и решимостью. Неужели всему этому можно просто так позволить пропасть?

Пенсионеры уже побывали в застенках и рассказали, что сами виноваты что мы до такого дожили: бездействовали, молчали. Давайте не будем повторять их ошибки. Не можете выйти все равно? Хотя бы не слушайте, в страхе, бредовые распоряжения начальства. Действуйте по закону, по трудовому договору, в соответствии со своими правами. Гражданское неповиновение — то, чего диктатор боится больше всего.

Напомним, что вчера минчане пригласили соседей выйти сегодня, 27 марта в 14.00, в центр города.

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