Когда расчистят Суэцкий канал и как это отразится на мировых ценах?

27.03.2021, 10:06

фото: AP Photo / Suez Canal Authority

Перед тем как зайти в канал, китайское судно проделало странный маршрут.

Один из самых загруженных морских торговых путей — Суэцкий канал, уже несколько дней заблокирован севшим на мель контейнеровозом. Специалисты говорят, что на решение проблемы может потребоваться несколько недель, а экономические аналитики прогнозируют увеличение стоимости грузоперевозок из-за перехода на альтернативный маршрут. Российская нефть — и вовсе может оказаться в выигрыше, пишет «МБХ медиа».

«Он сейчас как огромный выбросившийся на берег кит», — так глава компании Boskalis Питер Бердовски описал контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале. Инцидент произошел утром 23 марта. Судно длинной 400 метров и шириной 59 метров следовало из Китая в порт Роттердам под панамским флагом. В это время на Египет обрушилась песчаная буря. Вероятно, именно это и сыграло решающую роль в том, что контейнеровоз из-за отсутствия видимости сел на мель. Люди при инциденте не пострадали.

Поначалу предполагалось, что процесс разблокировки канала займет два-три дня. Однако накануне Питер Бердовски, представитель фирмы Boskalis, которая занимается работами по извлечению судна с отмели, заявил, что речь может идти уже о неделях. По слова Бердовски, контейнеровоз очень тяжелый, поэтому методы работы, вероятно, придется комбинировать: снимать с судна контейнеры, топливо и воду, использовать буксиры и размывать песок. В управлении Суэцкого канала в свою очередь отметили, что в настоящее время время ведутся работы по углублению дна по периметру судна. Их ведут с помощью двух земснарядов. Из техники задействовано четыре экскаватора, которые расчищают песок в районе носа судна, и девять огромных буксиров, которые пытаются его вытащить с отмели. В управлении заявили, что потребуется удалить от 15 000 до 20 000 кубических метров песка, чтобы судно смогло сдвинуться с места.

Что это значит для товаропотока

Суэцкий канал — один из самых загруженных в мире торговых морских путей, в том числе доставки нефти, связывающий Европу и Азию. На него приходится 10% мирового товарооборота. Инцидент с контейнервозом привел к затору, в котором оказались по меньшей мере 200 судов. Среди них танкеры с нефтью и газом, а также суда, перевозящие зерно. По данным Bloomberg, на данный момент в связи с блокировкой канала задерживается доставка грузов и нефтепродуктов на сумму более 10 млрд долларов. Кроме того, сложившаяся ситуация повлекла за собой рост стоимости перевозок. Например, стоимость доставки одного сухогрузного контейнера из Китая в Европу уже составляет 8 тыс. долларов, что в четыре раза дороже, чем в 2020 году.

Издание отметило, что, если канал не разблокируют в ближайшие дни и процесс затянется на несколько недель, это приведет к необходимости отправлять груз другим маршрутом. Его повезут вокруг мыса Доброй Надежды. А это, в свою очередь, увеличит стоимость грузоперевозок: к маршруту добавятся лишние 9,6 тыс. км.

Как инцидент отразится на российской нефти

Ценовое агентство Argus отметило, что негативное влияние остановка движения по Суэцкому каналу может оказать на поставки смеси Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая отгружается с терминала Южная Озереевка близ Новороссийска. На входе в Суэцкий канал стоят четыре танкера, перевозящие эту нефть. Россия имеет в КТК 24%, в основном речь идет о нефти, добываемой в Казахстане.

Что касается российской экспортной нефти Urals, то, как пишет Argus, танкеров с ней на подходе к Суэцкому каналу или в районе затора нет. В последний раз партия российской нефти была отгружена по этому маршруту 11 января.

«Отсутствие поставок Urals в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) объясняется их низкой экономической привлекательностью, — написали в Argus. — Но участники рынка не исключают, что остановка движения по Суэцкому каналу может привести к удорожанию Urals на рынке Европы, поскольку прерваны поставки среднетяжелой нефти с Ближнего Востока».

Под наибольшей угрозой, считают аналитики, находятся поставки иракской нефти из Басры, на которую в январе — марте приходилось более 10% всего импорта сырья в средиземноморские страны.

Курьез и столкновение

Перед тем как зайти в Суэцкий канал, судно Ever Given проделало странный маршрут. В сети появились данные трекинговых служб, из которых видно, что контейнеровоз «нарисовал» фигуру, напоминающую фаллос. В фирме Bernhard Schulte Shipmanagement, которая является оператором судна, назвали это «случайным совпадением».

Агентство Associated press напомнило, что в 2019 году Ever Given уже попадал в аварию. Инцидент произошел на севере Германии. Там контейнеровоз столкнулся с паромом, пришвартованным на Эльбе в портовом городе Гамбург. В то время на борту парома не было пассажиров и никто не пострадал.

