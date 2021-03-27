Торпеды под режим Лукашенко 5 27.03.2021, 10:26

6,242

Фото: тАСС

Как заставить «банду» ополчиться против ее главаря.

Бороться с бандитами из окружения Лукашенко теми же приемами, которыми перекидывают через колено зарвавшихся игроков на бирже, пока что никто не научился. Их логика заметно отличается, а потому и подходы нужны совершенно иные, пишет издание «Петр и Мазепа».

В Беларуси при власти сидит самый настоящий преступник. Вот вам банда. Работайте над ее нейтрализацией, высылайте спецназ или пытайтесь затянуть время и вымотать врага изнутри. Грубо говоря, заставьте опору режима Лукашенко — его административный планктон — ополчиться против главаря. Подход весьма надежен.

Если не давать бандитам мотивацию, они переругаются довольно быстро. Пусть не громко и публично, но первые склоки всплывут очень скоро. Ведь их экономика подразумевает общак. Когда страдают общие финансы и вообще дела идут так себе — появляются вопросы, тот ли руководитель нужен трудовому коллективу вообще. Те же монголо-татары в свое время были грозой на поле боя, однако со временем пали жертвой собственного неумения построить систему серьезнее примитивных, чуть ли не пещерных связей.

Кончилась вольница, нет ее больше. Москва нынче способна отжимать себе любые заводы, предприятия, да что угодно — просто пообещав Лукашенко взамен какие-то силовые примочки для удержания власти любой ценой. Страна подарена врагу, который издавна славится своей любовью к управлению активами через посредника, нет, даже наместника. А раз обычный бандит стал полноценным вассалом, утратив любые навыки политического балансирования — прыгать следовало раньше.

Для успешного бойкота режима надо выбирать именно ту цель, которая пользуется успехом. Чтобы влиять на кого-то, важно быть его целевой аудиторией.

Вот что для чиновника значат санкции? Годами он работал на Лукашенко и набивал себе карманы, параллельно отправляя деток на учебу в Европу (или просто давая им от души повеселиться за отцовский счет в ближайших странах). В былые времена, то есть до полноценного поглощения Беларуси кремлевским монстром, комфорт планктона хоть что-то значил. Мол, мелкая сошка с большими возможностями оказалась раскушена иностранными деятелями. Дрожит, боится, будет шатать систему изнутри.

Можно подойти к режиму в Беларуси с позиций самой обычной хитрости. Отслеживайте каждую транзакцию из РБ в нормальные страны. Не переживайте, они полетят как миленькие.

Может, соратникам Лукашенко и нравится пилить денежки, сидя в собственном карманном государстве — да только жить в нем мало кто захочет. Если у человека есть деньги, он точно потратит их; и чаще всего потратит на себя, любимого. А уже потом, когда последняя шавка из захудалого городка сконвертирует свое административное влияние в счет где-нибудь возле Швейцарии, спокойно бойкотируйте.

Дайте врагу вложить в ваши руки самое мощное оружие — те деньги, которые он способен высасывать из собственной страны бесконечно, только потратить сможет лишь на вашей территории.

Бойкотировать чиновника, который накупил себе недвижимости в Европе, можно довольно успешно. Или его коллегу, успевшего увязнуть в западной манере жизни, однако вынужденного сидеть возле кормушки. Все это — потенциальные торпеды под режимом Лукашенко, которые можно активировать при правильном подборе действий. О, как же хорош такой простой способ для внесения смятения в ряды вражеской орды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».