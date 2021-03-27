Найден эффективный способ предотвратить заражение коронавирусом в помещении
- 27.03.2021, 10:46
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Об открытии сообщили специалисты Политехнического университета Вирджинии.
Ученые Политехнического университета Вирджинии считают, что в холодные месяцы нужно поддерживать влажность воздуха в помещении на уровне выше 40%, но ниже 60%. В этих условиях COVID-19 не выживает, а защитная система организма, в том числе слизистая оболочка органов дыхания, начинают лучше работать, чем при сухом воздухе, сообщает Science Alert (перевод — lenta.ua).
Ученые выяснили, что вероятность передачи вируса воздушно-капельным путем выше в сухих местах, чем во влажных. Специалисты связывают это с тем, что частицы вируса при малой увлажненности остаются «висеть» в воздухе, следовательно, риск заражения увеличивается. При этом во влажном воздухе липидная оболочка SARS-CoV-2 разрушается быстрее, что в итоге инактивирует патоген.
Высокие температуры тоже препятствуют распространению коронавируса через поверхности, хотя такой тип передачи встречается крайне редко. При этом ученые не рекомендуют поддерживать чрезмерную влажность в помещении, потому что она может поспособствовать росту плесени, которая в свою очередь вызывает развитие астмы и аллергии.